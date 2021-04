Brief in de bus met aanbod huis te verkopen en terug te huren? 'Het heeft bijzonder weinig voordelen'

Het lijkt een mooie manier om de torenhoge overwaarde op je huis te verzilveren, is een eerste gedachte. Je hebt in één keer heel veel geld én je kunt in je 'eigen' huis blijven wonen. Maar is verkopen en daarna terug huren van je huis voordelig, of is zijn er toch meer nadelen aan verbonden? De Consumentenbond ziet maar weinig voordelen.

"Het werkt zo: je hebt je huis bijna afbetaald of je hebt er nog maar kleine hypotheek op, maar het is veel meer waard", legt Joyce Donat van de Consumentenbond uit. "Dan zou je dat kapitaal uit de stenen willen halen, maar je wil er wel blijven wonen. Je kunt je huis dan verkopen aan een bedrijf, nooit voor 100 procent van de marktwaarde, en dan kun je erin blijven wonen door huur te betalen. Als je overlijdt of je verhuist, dan is het huis van het bedrijf en heb jij geen nalatenschap.

Niet de hele waarde, wel hoge huur

Maar er zijn bijzonder weinig voordelen, zegt Donat. "Als je het verkoopt aan zo'n bedrijf, krijg je niet de volledige marktwaarde, dus je mist een behoorlijk stuk winst. Meestal betalen ze 70 tot 80 procent van de marktwaarde. Dat ben je al kwijt. En in veel constructies, afhankelijk van met wie je in zee gaat, betaal je zo'n hoge huur, dat je de kosten die je maakt ook nog heel hoog zijn. Die huur kan zomaar 2.000 euro per maand zijn. Je hebt dan je huis verkocht onder de marktwaarde en als je eruit gaat, heb je geen huis meer om te verkopen en met de winst iets anders te doen. Als het kan, kun je beter je huis verkopen en ergens anders gaan wonen. Dat levert veel meer geld op dan deze constructie.

Een van de brieven die huis-aan-huis wordt verspreid in Rotterdam-West | Foto: Rijnmond

De huur die je betaalt na de verkoop, is vaak gebaseerd op 5 tot 6 procent van de woningwaarde. Is je huis bijvoorbeeld 400.000 euro waard en je betaalt 6 procent huur, dan ben je maandelijks 2.000 euro kwijt om in je oude huis te blijven wonen. Met een jaar of tien is de pot leeg. Wie de huur dan niet meer kan betalen, moet alsnog verplicht verhuizen. Bij de meeste aanbieders profiteer je ook niet meer mee als je huis de komende jaren in waarde stijgt.

Gericht op ouderen

Waarom bieden bedrijven dan toch dit soort constructies aan? "Het is vooral gericht op oudere mensen die een afbetaald huis hebben, maar niet willen verhuizen", legt Donat uit. "Ze hebben een klein pensioen of AOW en denken: ik heb weinig inkomen maar een groot kapitaal in mijn huis, dat wil ik verzilveren. Maar ook voor hen is dit niet de meest gunstige manier. Er zijn andere manieren waarop je je inkomen kunt aanvullen met de waarde van je huis, én in je huis kan blijven wonen, die financieel gunstiger zijn"

Naar je bank gaan, bijvoorbeeld. "Dan zeg je: ik wil de overwaarde benutten, kan ik een aflossingsvrije hypotheek krijgen. Dat kan, tot 50 procent van je woningwaarde. Daar heb je een hele aardige inkomstenbron van. Dat krijg je van de bank en je kunt blijven wonen waar je zit. het moois is dat als je uit je huis gaat, kun je het huis nog gewoon verkopen.

Geen toezicht

Er zijn ook bedrijven die je huis wel van je kopen voor 70 of 80 procent van de marktwaarde, maar geen huur vragen om er tot je dood te blijven wonen. De vuistregel is volgens de consumentenbond: als je huur betaalt, ben je een dief van je eigen portemonnee. Maar er is hier en daar een bedrijf dat het anders doet. Je moet dan wel genoegen nemen met een iets kleiner bedrag dan je woningwaarde.

Maar er is nog een nadeel aan de sale & leaseback-constructie: er is geen toezicht op. "Je zou denken: het is een huisverkoop, dan is er toch een financiële toezichthouder. Maar die is er niet, want het is geen financiële dienst zoals een hypotheek of een lening. Het is een gewone transactie, zonder toezichthouder die kijkt naar de kleine lettertjes. En dat is nu juist zo belangrijk, die kleine lettertjes, zegt Donat. "Want het gaat hier wel om tonnen en een huis, dat zijn echt hele belangrijke dingen, je moet echt precies weten waar je aan toe bent."