Verrassende cijfers: Rotterdammers wachten 'maar' 2 jaar op sociale huurwoning

Een verrassende uitkomst mag je het gerust wel noemen. Van bijna alle inwoners van Nederlandse steden, moeten Rotterdammers gemiddeld 'maar' ruim twee jaar op een sociale huurwoning wachten. In het noorden en midden van het land is dat wel anders.

In minstens negentig gemeenten moet een woningzoekende gemiddeld meer dan zeven jaar ingeschreven staan, wil iemand kans maken op een sociale huurwoning. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS naar de gemiddelde inschrijfduur en zoektijd per gemeente. Voor dit onderzoek zijn in 2020 alle woningcorporaties in Nederland benaderd.

In een aantal gemeenten in Noord-Holland bedraagt de inschrijftijd zelfs langer dan zeventien jaar. In Utrecht staat het er niet veel beter voor: daar wacht je gemiddeld elf jaar op een huis.

Hoger op de ellenlange wachtlijst

Van de gemeenten in onze regio komt alleen Albrandswaard daarbij in de buurt. Daar staan inwoners gemiddeld ruim zeven jaar ingeschreven voordat er een woning voor hen is. Onderaan de regionale lijst staat de Hoeksche Waard, waar twee jaar inschrijftijd genoeg is voor een sociale huurwoning.

Er zit overigens een verschil tussen inschrijftijd en daadwerkelijk zoeken. In grote steden is het bijvoorbeeld normaal om je uit voorzorg al vroeg in te schrijven, ook al ben je nog niet actief op zoek naar een woning. Een langere inschrijfduur staat namelijk gelijk aan een grotere kans op een woning: je staat dan immers hoger op de lijst voor een eigen stekje.

Alleen in de Hoeksche Waard zit er geen verschil tussen hoelang mensen actief op zoek zijn naar een woning - door bijvoorbeeld wekelijks te reageren op woningen - en alleen ingeschreven staan. In onze regio staat wederom Albrandswaard op één: met actief zoeken duurt het alsnog bijna vijf jaar voordat je een huis te pakken hebt. Datzelfde geldt voor Krimpen aan den IJssel, waar de gemiddelde inschrijfduur overigens ook op ruim vijf jaar ligt. Ook in Maassluis kom je wellicht bedrogen uit: gemiddeld zoekt men daar zo'n vier jaar naar een huis.

Niet alle gemeenten in onze regio hebben de lijst gehaald: niet alle woningcorporaties wilden meewerken of hadden cijfers paraat. Gegevens van onder andere Dordrecht en Molenlanden missen. Van de gemeenten waar wél cijfers van zijn, staat Rotterdam verrassend laag. Inwoners staan er gemiddeld bijna drie jaar ingeschreven en hebben bij actief zoeken binnen twee jaar een sociale huurwoning gevonden.

Hoelang wachten in jouw gemeente?

Ben je benieuwd naar hoelang je in jouw gemeente moet wachten op een sociale huurwoning? Bekijk dan het interactieve verhaal van de NOS hieronder: