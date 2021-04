Gevel dondert naar beneden in Schiedam: 'We hadden wel dood kunnen zijn'

Het stel is eigenlijk nog steeds aardig geschrokken. "Als we een kwartier later waren gekomen, waren we allebei dood geweest." Het duo woont zo'n beetje naast Café Terminus, waar op de derde etage stukken gevel zijn losgekomen. Toen het stenen regende, was het stel alweer binnen. "Het was om 00:33 uur", weet Gudy precies. "Ik heb direct erna iemand gebeld."

Gudy en Douwe Kuns zijn nog steeds aardig geschrokken | Foto: Rijnmond

Het was een enorm kabaal de afgelopen nacht. "Alsof iemand van de trap was gevallen, maar dan 100 keer versterkt. Echt heel hard!", vertelt Gudy. "Een constant bam, bam, bam, bam", vult Douwe haar aan. "Al snel kwamen we erachter dat het niet iemand was die van de trap af was gevallen, want dan hoor je gehuil of geschreeuw. Het was vannacht doodstil", vertelt Gudy. "De buurman zei dat-ie niets had gehoord en dat we naar bed moesten gaan. Dat we het in de morgen wel zouden horen."

Drugslab of van de trap gevallen

"Het moet ook wel een heel zwaar persoon zijn geweest als hij van de trap was gevallen", voegt Douwe lachend toe. "Het hele huis schudde!" Nu kan hij erom lachen, maar vannacht was het vooral schrik en angst. "Het huis schudde vannacht echt, heel bizar", merkt Gudy op. In eerste instantie dachten de twee eigenlijk aan een ontploffing, zoveel herrie had het gemaakt. Een drugslab ofzo, suggereert ze. "Ik ben echt verschrikkelijk geschrokken vannacht. De adrenaline joeg door m'n lijf", weet Gudy nog. "En voordat je dan weer in slaap valt..."

Een deel van de sierrand kwam vannacht naar beneden | Foto: Rijnmond

Ondertussen is het 's nachts een en al 'geschuif' aan de voorzijde van hun huis. "Ik liep vannacht naar de voorkamer en zag daar allemaal zwaailichten. Toen heb ik me volledig aangekleed en ben ik poolshoogte gaan nemen", vertelt Douwe. Eenmaal buiten blijkt een sierrand van het dak van de buren los te hebben gelaten. "Achterstallig onderhoud", zouden agenten hem toevertrouwd hebben. "Die dakranden zijn heel breed en stevig!", benadrukt Douwe. "En hij heeft over de hele lengte losgelaten."

'Echt een wonder'

Het duo staat zaterdagmorgen op de plek des onheils. "Kijk Gudy, we hebben mazzel gehad. We kwamen bij haar zus vandaan, aan de overkant. Als we een kwartiertje later waren geweest, dan hadden we zulke brokken op ons hoofd gehad", gebaart Douwe naar de brokstukken die inmiddels zijn opgeruimd. "Als het even eerder was gebeurd, waren we er niet meer geweest. Echt een wonder." Gudy schudt haar hoofd, terwijl wat gruis op haar hoofd valt. "Anders hadden wij deze puinhoop op ons hoofd gehad."

Douwe schudt zijn hoofd. "Het was echt een hele ravage hier vannacht." Inmiddels is het merendeel al opgeruimd. "Ze hebben met behulp van een kraan het puin weggehaald, maar of ze ook de andere dakranden gaan controleren..." Vertwijfeld kijkt hij omhoog. "Gelukkig hebben wij niet van die randen, maar ons pand is wel uit dezelfde periode ja."

Het Rubensplein is inmiddels alweer schoongeveegd | Foto: Rijnmond

Inmiddels zijn de twee van de ergste schrik bekomen. "We hadden dood kunnen zijn", herhaalt Douwe nog eens. "Als we daar iets later waren... Gelukkig hebben we het overleefd." "De ergste schrik is voorbij", vult Gudy hem aan. "Het is gelukkig meegevallen. We zijn er nog..." Ze kijkt even omhoog. "En de zon schijnt", besluit ze.