Rotterdamse artsen willen vaccinatiecampagne in begrijpelijke taal voor mensen uit achterstandswijken

De kans om besmet te worden en te overlijden door het coronavirus is volgens Rotterdamse artsen twee keer zo hoog in achterstandswijken. Daarom zijn ze een petitie gestart, als noodklok over de ingewikkelde taal die gebruikt wordt in de vaccinatiecampagne.

Volgens Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-West, en Robin Peeters, internist van het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), snappen veel mensen uit achterstandswijken de ingewikkelde taal over de coronavaccinaties niet. Daarom zou de vaccinatiebereidheid in die wijken laag zijn.

"Het is uitermate verontrustend dat de vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad hier aanzienlijk lager zijn. We mogen dit niet laten gebeuren", vindt Peeters. Volgens Sana vormt de lage vaccinatiebereidheid een risico voor de rest van Nederland. "Wanneer een grote groep mensen zich niet laat vaccineren, zal dit op lange termijn leiden tot een virus-reservoir van waaruit telkens herbesmettingen zullen ontstaan.”

Angst en twijfel

Volgens de Rotterdamse artsen heeft de wisselende vaccinatiestrategie tot angst en twijfel geleid, zien ze beiden dagelijks in hun praktijken. "Deze mensen krijgen in hun directe omgeving vaak beperkte en eenzijdige informatie. Er is veel aandacht voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van corona zelf ernaast te zetten. We moeten voorkomen dat deze informatiekloof leidt tot een vaccinatiekloof en daarmee tot een onacceptabele gezondsheidskloof”, benadrukt Sana.

De twee artsen zijn een online petitie gestart. Daarmee vragen ze de overheid om actie te ondernemen en voor een 'heldere en toegankelijke informatiecampagne' over de vaccinaties te zorgen.

De petitie krijgt steun van verschillende beroepsverenigingen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, de Nederlandse Internisten Vereniging en het collectief van zorgverleners VvAA. "Mensen in achterstandswijken worden op dit moment onvoldoende bereikt, terwijl iedereen de kans moeten krijgen om op basis van juiste informatie een afweging te maken. Dat moet anders. Daarom wordt de petitie terecht zorgbreed ondersteund", besluit Peeters.