Uniek: zorgstudenten helpen huisartsen met vaccineren in de aula van school

Veel zorgstudenten hebben door corona geen goede stage kunnen vinden of die niet af kunnen ronden. Door te helpen bij het vaccineren, doen ze alsnog praktijkervaring op. "De studenten krijgen hier voor vier uur helpen vaccineren veertien stage-uren terug. Zo zorgen we dat het een beetje aantrekkelijk wordt, maar het voorkomt ook dat mensen studievertraging krijgen", vertelt derdejaarsstudent Joëll van den Herik.

Als een echte professional geeft hij een vaccinatie en verwijst hij de patiënt door naar de rustruimte. Ook voor student Daphney Frans is het belangrijk dat ze hier mag helpen. Ze is coördinator op de priklocatie: "Ik bouw hier werkervaring op en dit is voor het eerst dat ik iets heel groots coördineer. Zo blijf je jezelf ook uitdagen."

Veel huisartsen hebben niet genoeg ruimte in hun praktijk om alle patiënten te vaccineren, de aula van Zadkine bood daarbij uitkomst. "Het is niet zoals bij de griepprik dat patiënten na de prik gelijk weer buiten staan", vertelt huisarts Kim de Hooge. "Patiënten moeten na het vaccin vijftien minuten blijven zitten. Als ik dit in mijn praktijk zou moeten doen, kan ik maar een paar patiënten per uur prikken". Ze is ontzettend blij dat deze oplossing er is gekomen.

Taken verdelen

De vier prikstraten in de aula zijn ruim opgezet. Ieder onderdeel wordt bemand door een student. Zo spreekt iemand de gegevens door, zet een ander de prik en blijft weer een ander erbij in de rustruimte. In een aparte ruimte trekt een studente vaccins op. Dat betekent dat de vloeistof vanuit het buisje (een ampul) in de naald gezogen wordt. Een secuur werkje dat na afloop nog even wordt gecheckt door een docent.

"Het is heel uniek, dit is de enige locatie in het land waar dit gebeurt voor de huisartsen. Dit is in rap tempo uit de grond gestampt en veel huisartsen kunnen hier gebruik van maken. Dit is voor huisartsen een ontlasting en voor studenten een vervangende stage", vertelt Zadkine docente Gezina Trouw. "Het is natuurlijk sowieso een geweldige maatschappelijke bijdrage die ze op hun cv kunnen zetten."

Dat beamen de studenten. "Je doet hier een bak ervaring op en je helpt mee in de crisis", zegt Joëll.