Luister live mee: uitzending rond Sparta - VVV-Venlo

Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk in duel met VVV-spits Jafar Arias | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Na ruim een halfjaar zonder mag het dit weekend eindelijk weer: publiek bij eredivisiewedstrijden. Bij Sparta - VVV-Venlo zijn zaterdagavond 2000 toeschouwers welkom op Het Kasteel. Geen kaartje weten te bemachtigen? Geen zorgen, want uiteraard is de wedstrijd ook gewoon live te volgen op Radio Rijnmond.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 18:00 uur, met presentator Dennis Kranenburg. Op Het Kasteel voorziet verslaggever Sinclair Bischop het duel tussen de nummers elf en zestien van de eredivisie van commentaar. De aftrap is om 18:45 uur. Ook spreekt hij voorafgaand aan de wedstrijd met Sparta-directeur Manfred Laros. Meeluisteren kan uiteraard via 93.4 FM, maar ook via onderstaande livestream.

Vooruitblikkend op zaterdagavond liet Sparta-trainer Henk Fraser al weten om meerdere redenen uit te kijken naar de wedstrijd tegen VVV. "Dat geeft wel een extra dimensie", zei hij over het eindelijk weer aanwezige publiek. "Ook al zijn het er maar 2000. Sport is emotie en publiek heeft invloed op de emoties die je hebt."

Eerder dit seizoen, begin maart, boekte Sparta nog een nipte zege in Venlo. Een eigen doelpunt van de Limburgers twintig minuten voor tijd was uiteindelijk genoeg voor een Rotterdamse overwinning: 0-1.

Sparta - VVV-Venlo (aftrap: 18:45 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Meijers; Harroui, Smeets, L. Duarte, Mijnans; Engels, Thy

Wat verwacht jij van het duel? Laat het vast weten in de reacties!