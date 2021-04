Sparta boekt simpele zege op VVV en bezorgt 2000 toeschouwers aangenaam weerzien

Nadat de Sparta-mars weer eens uit duizenden kelen had geklonken, gebeurde er op het veld weinig in de eerste helft. Zo schoot Laros Duarte van een behoorlijke afstand in de handen van Thorsten Kirschbaum en kreeg ook Sven Mijnans de bal vanuit een lastige hoek niet langs de doelman van VVV.

Toch kwam Sparta vlak voor rust op voorsprong. Duarte probeerde het wederom van afstand en zag zijn schot van richting veranderd worden, waarna de bal zomaar binnenviel in de verre hoek. Daarmee konden Sparta-supporters eindelijk weer eens juichen op Het Kasteel.

Tekst gaat verder onder de foto.

Eindelijk weer supporters op de tribune van Het Kasteel | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Op jacht naar meer

Waar VVV in de eerste helft al bijzonder weinig potten wist te breken, was dat in de tweede helft niet veel beter. Sparta ging nadrukkelijk op jacht naar de 2-0, waar Tom Beugelsdijk na een uur spelen dichtbij was. De verdediger zag zijn kopbal uit een hoekschop nog net uit de hoek getikt worden door VVV-doelman Kirschbaum. In de minuten daarna voerde Sparta de druk verder op en kon een tweede treffer niet uitblijven.

Dat gebeurde dan ook niet. Na een mooie aanval kon Bryan Smeets een voorzet van Abdou Harroui van dichtbij binnen schieten. Smeets vierde het feestje met het publiek, de wedstrijd was ruim twintig minuten voor tijd wel gespeeld.

In het laatste kwart van de wedstrijd maakte Sparta nog jacht op een derde treffer. Invaller Reda Kharchouch kreeg twee enorme mogelijkheden, Lennart Thy schoot de bal tien minuten voor tijd op de lat en Deroy Duarte raakte de paal. Maar de 3-0 bleef uiteindelijk uit.

Met de 2-0 zege op VVV is Sparta officieel veilig en speelt het ook volgend seizoen in de eredivisie.

Sparta - VVV-Venlo 2-0 (1-0)

41' Laros Duarte 1-0

67' Bryan Smeets 2-0

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen (78' Auassar), Meijers; Harroui, Smeets, L. Duarte (73' Kharchouch), Mijnans (78' D. Duarte); Engels (78' Emegha), Thy