Eindelijk! Na ruim een halfjaar weer Sparta-supporters op Het Kasteel: 'Een kippenvelmomentje'

"Toen de spelers het veld opliepen kregen ze applaus en werden ze toegezongen, geweldig", vertelt Laros op Radio Rijnmond. "Een kippenvelmomentje, dat meen ik echt. Heerlijk weer, na een paar maanden."

Tekst gaat verder onder de video.

Met de fans in het achterhoofd reed Laros zaterdag met een fijn gevoel naar de club. Maar ook met een beetje spanning. "Omdat er organisatorisch best wat op ons af kwam. We hadden aan de voorkant al allerlei protocollen afgesproken met de KNVB en het ministerie, zoals een hele lijst aan coronamaatregelen: anderhalve meter afstand, mondkapjes dragen, handen wassen en nog meer."

Testen

"Daar komt nu bij dat alle supporters zich van tevoren moeten laten testen", gaat Laros verder. "Een afspraak maken voor zo'n test is al best een stap. Als je daarna de negatieve uitslag hebt mag je een bepaalde app downloaden en een code ophalen. Met die code en je legitimatiebewijs mag je naar het stadion. Als dat allemaal goedgekeurd is kom je pas bij de toegangspoorten van Het Kasteel. Om dat allemaal te organiseren is echt wel een klus geweest, maar dat doen we heel graag."

Door de verschillende protocollen merkte Laros naast euforie ook twijfel bij Sparta-supporters. "Ik snap dat ook wel. We proeven dat de mensen weer graag naar ons stadion komen, maar krijgen ook reacties van supporters die zeggen: dit ga ik niet doen in de huidige situatie van de crisis. Maar we horen ook supporters die niet mee willen doen aan de voorwaarden die worden gesteld. Daar hebben we absoluut begrip voor, het is wat het is. Wij moeten ons gewoon focussen op de supporters die er wél zijn."

Tekst gaat verder onder de foto.

Sparta-supporters in de rij voor de wedstrijd tegen VVV-Venlo | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

En dat zijn er zaterdagavond dus, als het goed is, 2000. Laros: "Ik ga er vanuit dat ze er allemaal zijn. Al die mensen hebben een negatief testbewijs gehaald dus de eerste stap is al genomen."

En dan kan Sparta tegen VVV eindelijk weer eens met supporters op jacht naar een zege. "Voor de spelers en trainers is het een stukje extra motivatie om deze wedstrijd de punten binnen te halen."