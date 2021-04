Frisse treinstellen op de stokoude MerwedeLingelijn

"Wij hebben de trein uitgerust met nieuwe stoelen", laat manager Quinten Passchier van Qbuzz zien. "En bij iedere stoel zit een stopcontact met usb-aansluiting waar reizigers ook laptops en mobiele telefoons kunnen opladen." De coronacrisis was geen reden om niet te investeren. "Met deze treinstellen kunnen we echt weer jaren vooruit."

Tekst gaat verder onder de foto.

De nieuwe stoelen met stroomvoorziening voor computer en telefoon onder de stoel | Foto: Rijnmond

Machinist Kenneth Sommer rijdt al elf jaar met plezier op het inmiddels 136 jaar oude traject. "Het mooiste vind ik dat we van de Betuwe naar de Randstad rijden. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het spoor en dat biedt ook weer mogelijkheden voor reizigers om meer gebruik te maken van onze lijn. Je ziet de omgeving voortdurend veranderen, er verschijnen bijvoorbeeld nieuwe stations, industrieterreinen en woonwijken."

Tekst gaat verder onder de foto.

Machinist Kenneth Sommer onderweg van Dordrecht naar Geldermalsen. | Foto: Rijnmond

In coronatijd, waarin veel minder reizigers in de rood met zwarte treinen stappen, is het nu duidelijk stiller in de treinen. "Uitdagende tijden", vertelt Passchier. "Sinds het begin van de coronacrisis hebben we een enorme terugval in reizigers gezien, uiteraard ook op de MerwedeLingelijn."

Passchier: "We waren bezig met uitbreiding van het aantal treinritten voor de crisis, maar die plannen staan nu even op pauze. We verwachten dat het een aantal jaar zal duren voor we weer op het reizigersniveau zitten van voor de coronapandemie."

De Qbuzz-manager ziet op dit moment, ondanks de huidige stand van zaken en de druk op de zorg, een kleine stijging in het aantal reizigers. "En we hebben goede hoop dat we op lange termijn weer een heel groot deel van de reizigers terug gaan krijgen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Dit is spoorwegovergang Krommedijk in Dordrecht, rond 1930. Foto: Regionaal Archief Dordrecht. | Foto: Regioneel Archief Dordrecht

De nieuwe treinstellen hebben nu wifi, usb-aansluitingen en stopcontacten. Machinist Kenneth Sommer: "Het is fijn dat er nu frisse treinstellen achter me hangen. De reizigers reageren positief, het maakt het ritje prettiger."

Maar eigenlijk is op een scherm turen helemaal niet nodig op de MerwedeLingelijn. Er is buiten genoeg moois te zien, bijvoorbeeld de twee bruggen waarmee we het Eiland van Dordrecht verlaten. Of de eindeloze weilanden vol koeien in de Alblasserwaard. Of het stuk 'ingeklemd' tussen de Betuweroute en de snelweg A15.

Tekst gaat verder onder de video.

En voor we het weten rijden we het Rijnmond-gebied weer uit. Dertig meter na treinstation Arkel, ligt het Merwedekanaal en dat markeert de grens met Utrecht. En twintig minuten later rijden we het eindpunt binnen: Geldermalsen. Coronacrisis of niet, de MerwedeLingelijn rijdt voorlopig nog wel even.