Sparta-middenvelder Mijnans speelt voor het eerst met toeschouwers op Het Kasteel: 'Dit vergeet ik nooit meer'

"Ik krijg er meer energie van", vervolgt Mijnans. "Als je dan 1-0 voorkomt en daar het publiek in meeneemt... dat is gaaf. Het was top, dit vergeet ik nooit meer."

Onder het oog van 2000 toeschouwers kende Sparta bijzonder weinig moeite met VVV. De Limburgers werden uiteindelijk met 2-0 verslagen. Door die zege is Sparta officieel veilig en speelt het ook volgend seizoen in de eredivisie. Mijnans: "Ik denk dat er nog wel een feestje gevierd gaat worden."

"We gaan nu gewoon proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Play-offs om Europees voetbal? Natuurlijk hebben we dromen en zijn we altijd op zoek naar meer, maar de trainer geeft ook aan dat als we negende of tiende eindigen we het fantastisch gedaan hebben. Dat had niemand van Sparta verwacht dit seizoen."

