Aannemer wil hekje de grond in slaan en raakt stroomkabel: hele wijk zonder stroom

Een aannemer van de gemeente Nissewaard die een hekje wilde plaatsen aan het Reina Prinsen Geerligspad in Spijkenisse, heeft onder de grond een gevoelige snaar geraakt in de vorm van een stroomkabel. Om de schade te repareren, moet netbeheerder Stedin de stroom in de wijk afsluiten.

Eén van de paaltjes van het hekwerk raakte een ondergrondse stroomkabel. De aannemer zou al moeite hebben gehad met het goed in de grond krijgen van het hek tussen de weg en een perkje.

Volgens omstanders slaan de vonken af en toe van het paaltje af. Om de kabel te repareren, moet Stedin de wijk tijdelijk van de stroom af halen.

De veiligheidsregio legt uit dat het voor Stedin niet meer is dan een storing. Er zitten geen zogenaamde bijzondere objecten in de buurt, zoals een ziekenhuis of een zorginstelling. Hoe lang de stroom uit moet, is nog niet bekend.