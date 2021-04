Het weer van vandaag: bewolking maakt plaats voor de zon

Aan begin van zondag is het bewolkt, maar de zon zal in de loop van de dag steeds vaker te zien zijn. Toch blijft het de hele dag fris aanvoelen. De maximumtemperatuur wordt zo'n elf tot twaalf graden. Wel blijft het droog.

In de avond en nacht koelt het flink af. De temperatuur zakt naar het vriespunt in het oosten van de regio tot 2 graden aan de kust. Aan de grond gaat het enkele graden vriezen en er staat maar weinig wind.

Maandag is er opnieuw veel zonneschijn. Pas in de middag trekken er vanuit het westen meer wolkenvelden over. Het blijft overal droog. Het is 11 tot lokaal 13 graden.

Koningsdag

De dagen erna komt er weinig verandering in het weerbeeld en dat geldt ook voor Koningsdag. Er zijn perioden met zon en lijkt droog te blijven. Dinsdagmiddag wordt het 15 graden, in de nacht is er kans op lichte vorst aan de grond. Pas vanaf donderdag neemt de kans op regen toe.