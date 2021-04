Publiekswinnaar IFFR maakt kans op Oscar

De Bosnische film 'Quo Vadis Aida' maakt zondagnacht kans op de Oscar voor beste buitenlandse film. De film over de val van Srebrenica was eerder dit jaar te zien op het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR). Daar won de film de publieksprijs.

De indrukwekkende film laat de cruciale dagen in juli 1995 zien door de ogen van de Bosnische tolk Aida. Zij tolkt voor de Nederlandse VN-vredesmacht Dutchbat in Srebrenica, maar probeert tegelijkertijd haar man en twee zoons te beschermen. De film is geregisseerd door de Bosnische Jasmila Zbanic, en kwam tot stand als co-productie met zeven Europese landen, waaronder Nederland.

Genocide

De val van Srebrenica is een van de zwartste bladzijdes uit de recente geschiedenis. De 'veilige' VN-enclave Srebrenica valt in juli 1995 in handen van Bosnische Serviërs. De Nederlandse militairen kunnen niet voorkomen dat ruim achtduizend Bosnische moslims, mannen en jongens, worden vermoord door de Serviërs. Het wordt gezien als de ergste daad van genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Als Quo Vadis, Aida? vannacht het gouden filmbeeldje wint, is het niet voor het eerste dat de favoriete film van het IFFR-publiek ook deze internationale prijs pakt. Zo won de Koreaanse film Parasite in 2020 zowel de Rotterdamse publieksprijs als zes Oscars, waaronder die voor beste film. In 2017 was Moonlight de publieksfavoriet in Rotterdam. Ook deze film won meerdere Oscars.

De uitreiking van de Oscars vindt plaats tussen 02:00 en 05:00 uur en is in Nederland te bekijken via tv-zender Fox.