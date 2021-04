TERUGLEZEN: Feyenoord-Vitesse (0-0)

Wil je napraten over Feyenoord-Vitesse? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog.

EINDE - Feyenoord schiet niets op met gelijkspel tegen Vitesse

Er moest in De Kuip gewonnen worden, maar Feyenoord komt niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen directe concurrent Vitesse.

90' Minimaal zes minuten extra tijd

Komt er nog een winnaar in De Kuip? Feyenoord-Vitesse kent minimaal zes minuten blessuretijd.

85' Tannane dreigend voor Vitesse

In ondertal zet Vitesse de druk naar voren. Oussama Tannane haalt uit op het doel van Feyenoord. Zijn poging gaat voorlangs.

79' Een derde vervanging bij de Rotterdammers

Aliou Baldé mag voor het eerst voor het Feyenoord-publiek spelen. Hij komt in de ploeg voor Luis Sinisterra.

75' Berghuis met een rode kaart van het veld

Feyenoord moet verder met tien spelers. Steven Berghuis haalt Vitesse-verdediger Maximilian Wittek van achteren neer. Hij krijgt terecht de rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler.

72' Gaat Bozeník de ban breken?

Trainer Dick Advocaat wisselt in de aanval van Feyenoord. Robert Bozeník vervangt Bryan Linssen in het veld.

69' Linssen dichtbij het openingsdoelpunt

Feyenoord had bijna de 1-0 op het scorebord gezet. Dat gebeurt echter niet. Jens Toornstra geeft de bal aan de rechterkant voor. Bryan Linssen komt ingelopen, maar de oud-aanvaller van Vitesse stuit op doelman Remko Pasveer.

61' De thuisploeg eindelijk weer eens gevaarlijk

Nu is het Feyenoord dat een kans krijgt. Orkun Kökcü wil aan de rand van het zestienmetergebied de bal in de verre hoek plaatsen. De poging van de Turkse international belandt net naast de linkerkant van de paal.

60' Feyenoord staat onder druk

Vitesse creëert alsmaar kansen. Op het uur komt Loïs Openda aan de linkerkant gevaarlijk voorbij. Hij legt de bal vlak voor het doel af op Armando Broja, die de bal voorlangs schiet.

55' Openda weer dreigend voor Vitesse

Uit een standaard situatie komt Vitesse weer gevaarlijk uit de hoek. Loïs Openda haalt uit op het doel van Feyenoord. Eric Botteghin kan dat schot nog blokken.

50' Feyenoord op jacht naar de voorsprong

De Rotterdammers zetten Vitesse een paar minuten onder druk. Vooral Steven Berghuis krijgt een grote kans, maar hij schiet in de korte hoek op Vitesse-doelman Pasveer.

46' De bal rolt weer!

Leroy Fer is in de ploeg gekomen bij Feyenoord. Mark Diemers is in de kleedkamer achter gebleven.

RUST - Feyenoord-watcher geniet ook van de toeschouwers

RUST - Het publiek in De Kuip wordt verwend

Er gebeurt genoeg bij Feyenoord-Vitesse: kansen, kaarten, maar geen doelpunten. Daarom is de ruststand op Rotterdam-Zuid 0-0.

45+1' Vitesse loopt geel aan

Sondre Tronstad is de volgende speler van Vitesse die door de arbiter op de bon wordt geslingerd.

45' Weer een goede kans voor de bezoekers

Vitesse komt wederom niet op voorsprong. Feyenoord-doelman Justin Bijlow pareert nogmaals een poging van Vitesse-aanvaller Loïs Openda.

44' Bazoer en Wittek krijgen ook een gele kaart

Maximilian Wittek pakt een gele kaart. Even later jaagt Riechedley Bazoer door op het middenveld van Vitesse, maar hij botst op Tyrell Malacia. Scheidsrechter Dennis Higler bestraft beide spelers van Vitesse met een gele prent.

35' Bijlow de reddende engel bij Feyenoord

Vitesse verzaakt de openingsgoal te maken. Oussama Tannane steekt Loïs Openda weg, maar Feyenoord-doelman Justin Bijlow heeft een knappe redding in huis.

28' Technisch hoogstandje Senesi

Een goede kans voor Feyenoord! Aan de linkerkant van het zestienmetergebied heeft Marcos Senesi een fraaie actie in huis. Hij geeft de bal voor, waarna Steven Berghuis de kans echter naast trapt.

27' Feyenoord voor het eerst op de bon geslingerd

Na een overtreding op Vitesse-middenvelder Matus Bero krijgt Jens Toornsta als eerste Feyenoorder een gele kaart.

12' Vitesse weer dreigend

Weer moet Bijlow ingrijpen, dit keer voorkomt hij dat Loïs Openda daadwerkelijk vol uit kan halen.

11' Bijlow voor het eerst in actie

Na een fout van Mark Diemers kan Maximilian Wittek uiteindelijk vrij uithalen, maar hij doet dat in de handen van Justin Bijlow.

3' Eerste gele kaart

De eerste kaart van de wedstrijd is voor Vitesse-verdediger Tomáš Hájek, die Mark Diemers hard naar de grond werkt.

1' De bal rolt!

Gaat Feyenoord vandaag goede zaken doen in de strijd om Europees voetbal?

16:43 uur - De spelers komen het veld op

Eindelijk weer eens onder gejuich van supporters!

15:50 uur - De eerste fans druppelen De Kuip binnen.

Feyenoord-supporter komt het stadion binnen voor het thuisduel met Vitesse | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

15:45 uur - Feyenoord-huurling Sondre Skogen: 'Ik merk dat ik progressie maak'

De laatste weken komt hij steeds vaker in actie bij Excelsior, de club waaraan Sondre Skogen is verhuurd. De Noor staat onder contract bij Feyenoord, maar hij vertrok afgelopen winter op huurbasis vanwege te weinig speelkansen in De Kuip. Na het duel met NAC Breda (1-2) sprak Skogen over zijn ontwikkeling.

15:30 uur - Leroy Fer ontbreekt in de basis bij Feyenoord

De volledige opstelling van de Rotterdammers:

14:50 uur - Hendriks weet nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet bij Feyenoord

Ramon Hendriks speelt in de eerste divisie bij NAC Breda erg sterk, maar hij kon met zijn ploeg niet voorkomen dat er met 2-1 van Excelsior werd verloren. Na de wedstrijd sprak Feyenoord-huurling Hendriks ook over zijn perspectief in De Kuip. Wat de Rotterdammers met hem willen, dat weet hij nog niet.

13:45 uur - Feyenoord en Vitesse herdenken PSV-icoon en eredivisietopscorer Willy van der Kuijlen

11:40 uur - Welkom op onze liveblog!

Eindelijk is er weer publiek in De Kuip vandaag! Feyenoord neemt het om 16:45 uur op tegen Vitesse. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, want de nummer vier van de eredivisie hoeft dan niet in de play-offs voor de nieuwe Conference League te spelen.

LIVE: Feyenoord - Vitesse 0-0 (0-0)

75' Steven Berghuis (Feyenoord, rood)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers (46' Fer), Kökcü; Berghuis, Linssen (72' Bozeník), Sinisterra (79' Baldé)