Volg Feyenoord-Vitesse met publiek live op Radio Rijnmond

Feyenoord mag zondag in De Kuip weer publiek ontvangen. Op Rotterdam-Zuid zien straks 6500 toeschouwers een spannende wedstrijd tegen Vitesse om de vierde plaats in de eredivisie. Rijnmond Sport is hier uiteraard bij.

Het verschil tussen Feyenoord en Vitesse is maar twee punten. Met nog vijf wedstrijden te gaan, moeten de mannen van trainer Dick Advocaat winnen om deze speelronde over de gasten uit Arnhem te gaan. Als Feyenoord namelijk vierde wordt, dan ontloopt het teams de play-offs voor Europees voetbal en beginnen de Rotterdammers in de derde voorronde van de Conference League. Feyenoord is op dit moment de nummer vijf van de competitie.

Eerder dit seizoen kwamen beide teams elkaar tegen in een leeg Gelredome. Toen was Vitesse met 1-0 te sterk voor Feyenoord.

De wedstrijd begint om 16:45 uur en is uiteraard live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel verzorgen het radiocommentaar bij Feyenoord-Vitesse. Dennis Kranenburg presenteert de show. Joop van Daele geeft de analyse op dit duel. Uiteraard doen we ook verslag van de Feyenoord-supporters die weer De Kuip in mogen. Radio Rijnmond Sport start al om 14:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur.

12:20 uur - Advocaat over belang van Feyenoord - Vitesse en het spelen met publiek: 'Voor spelers geweldig'

Ook trainer Dick Advocaat kijkt uit naar de wedstrijd van zijn team tegen Vitesse. Hij benadrukt dat Het Legioen nodig is. Kijk hieronder naar de volledige persconferentie met de Feyenoord-oefenmeester.

11:40 uur - Welkom op onze liveblog!

Eindelijk is er weer publiek in De Kuip vandaag! Feyenoord neemt het om 16:45 uur op tegen Vitesse. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, want de nummer vier van de eredivisie hoeft dan niet in de play-offs voor de nieuwe Conference League te spelen.

Feyenoord - Vitesse (Aftrap 16:45 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.