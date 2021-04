Twee auto's te water in Lansingerland; hulpdiensten rukken uit in Berkel en Bleiswijk

Aan de Hoekeindseweg in Bleiswijk is zondagochtend een auto te water geraakt. De bestuurder is met behulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Zondagmiddag was het in Berkel en Rodenrijs opnieuw raak - aan de Noordeindseweg belandde ter hoogte van de Planetenweg ook een auto in het water.

's Ochtends bleek in Bleiswijk bij een blaastest de bestuurder te veel te hebben gedronken. Hij is daarom aangehouden. De bestuurder is daarnaast nog wel door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de auto te water is geraakt, is niet bekend. De Hoekeindeweg was vanwege het incident tijdelijk afgesloten.

In Berkel en Rodenrijs raakte omstreeks half 4 ook een auto te water. De bestuurder raakte volgens foto-journalisten ter plaatse niet gewond. De politie heeft nog niet bekend gemaakt of de bestuurder gedronken had.