Demi Vollering wint Luik-Bastenaken-Luik en boekt grootste zege uit carrière

Demi Vollering komt juichend over de streep in Luik-Bastenaken-Luik | Foto: Orange Pictures

Wielrenster Demi Vollering heeft zondag het wielermonument Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Berkelse was na ruim 140 kilometer koers in de sprint de snelste van een elitegroepje van vijf rensters. Annemiek van Vleuten werd tweede, de Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. De Rotterdamse Lucinda Brand finishte als negende.

Na een ware afvalrace op het zware parcours van de oudste wielerklassieker ooit trok wereldkampioen, en tevens ploeggenoot van Vollering, Anna van der Breggen hard door op de beklimming van de Côte de la Roche-aux Faucons. Door die versnelling bleef er een groep van acht rensters over.

Kort daarna, op ruim tien kilometer van de streep, werd de groep teruggebracht tot vijf. Van Vleuten trok hard door op het hellende plateau na de Côte de la Roche-aux Faucons en loste daarmee onder anderen Marianne Vos. Van der Breggen trok daarna kilometers lang hard door tot de laatste honderden meters, waarin Vollering het afmaakte.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De overwinning in Luik betekent voor Vollering (24) de derde zege in haar nog jonge carrière. Dit voorjaar was ze al een aantal keer bijzonder dichtbij een grote zege. In de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race werd ze twee keer met minimaal verschil tweede. Twee jaar geleden eindigde Vollering al eens als derde in Luik.