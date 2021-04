Buitenplaats Brienenoord maakt 'verbouwing' van dichtbij mee: 'Ook voor kinderen is en wordt dit een mooie plek'

Vroeger stond er een clubhuis van Arend en de Zeeuwmeeuw, maar sinds 2018 zijn Rineke Kraaij en haar compagnons druk bezig met Buitenplaats Brienenoord. Een creatieve hub midden op het eiland dat de 'verbouwing' van het hele eiland min of meer voor was. "Je ervaart het ook wel echt als een verbouwing", erkent Rineke. "Je denkt eerst: 'Oh, als dat maar goed gaat allemaal.' Maar uiteindelijk zie je de natuur zichzelf herstellen en merk je dat het misschien toch wel mooier terugkomt dan je dacht."

Plek voor kinderen

In en rondom de Buitenplaats Brienenoord zijn ook regelmatig kinderen te vinden. Onder anderen de kinderen van Rineke, maar ook hun vriendjes en vriendinnetjes komen er vooral op de zonnige dagen naar toe om in de bomen te klimmen en om het eiland te ontdekken. "Het is ook heel anders dan een park", vervolgt Rineke. "Hier is het woest, er liggen boomstammen rond de paden en dat maakt het voor kinderen al snel een stuk spannender en heel anders."

Ook Maya, Lena en Rana zijn deze dag druk in de weer in de Buitenplaats Brienenoord, maar laten maar al te graag hun favoriete boom zien even verderop. "Hier klimmen we dan vaak in", legt Maya uit. "Het is een beetje onze geheime plek", vervolgt Maya, terwijl de jongere Lena aangeeft dat ze het heel leuk vindt om op het eiland rond te lopen: "Je komt ook vaak andere kinderen tegen en dat maakt het ook leuk."

Natuur in de stad

Volgens Rineke spreekt het eiland vooral tot de verbeelding bij stadsjeugd die de weg naar dit stukje natuur vindt. "Met de zomerkampen hebben we gemerkt dat vooral kinderen uit de stad zich echt verbazen over hoe het er allemaal uitziet. Ook wat betreft mijn eigen kinderen denk ik dat het goed is dat ze hier de ruimte hebben. We wonen in een drukkere straat in Delfshaven. Dat is heel fijn, maar met buitenspelen moet je dan altijd goed uitkijken. Hier is dat heel anders; dat maakt het zo geschikt voor kinderen."

