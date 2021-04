Sportoverzicht: Victoria ondanks ruime nederlaag toch veilig in hockey hoofdklasse

Victoria ging in eigen huis met 8-0 keihard onderuit tegen Pinoké. Dit verlies van de Rotterdamse hockeydames heeft geen gevolgen voor de degradatiestrijd, want Victoria kan na vandaag niet meer degraderen uit de hockey hoofdklasse. Met nog één duel te gaan kan hekkensluiter Laren niet meer over de ploeg van trainer Lennard Poillot heen, die veilig achtste staat, gaan.

De hockeymannen van HC Rotterdam leden zondag ook een nederlaag. Aan de Hazelaarweg verloren de mannen van trainer Albert Kees Manenschijn met 4-0 van HGC. In de hoofdklasse heren was Rotterdam, nummer drie van de competitie, al zeker van deelname aan de play-offs om het landskampioenschap.

Volleybal

Het damesteam van Sliedrecht Sport beleefde een feestelijk weekend. De vrouwen van trainer Vera Koenen werden ten koste van Apollo 8 voor de vierde keer op rij landskampioen. De blauwhemden versloegen in de best-of-five-serie het team uit Borne met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-16) in sets.

Waterpolo

In de eredivisie heren beleefden SVH en ZPB H&L Productions geen positieve zaterdag. De Rotterdamse waterpoloërs van SVH gingen zaterdag in Leiden met 20-10 onderuit bij ZVL-1886 Tetteroo. ZPB verloor in Barendrecht met 12-9 van Widex GZC Donk uit Gouda. SVH leed zondagavond ook een ruime nederlaag. In eigen zwembad was Het Ravijn met 22-4 te sterk. Op dit moment bevinden SVH en ZPB zich in het rechterrijtje van de eredivisie.

Wielrennen

Demi Vollering pakte zondag haar eerste grote prijs uit haar wielercarrière. De renster uit Berkel en Rodenrijs zegevierde in de Belgische klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Vorige week greep ze nog mis in de Amstel Gold Race, maar Vollering kon in België nu wel de hoogste trede van het podium betreden.

Zeilen

Duko Bos heeft op het Europese OKT in Portugal in de Lasser-klasse een olympisch ticket veroverd voor het landenteam van Nederland. Bos eindigde na twaalf races als elfde en pakte daarmee een ticket voor de landen die nog niet zeker waren van olympische deelname.

Of de Rotterdamse zeiler zelf naar de Olympische Spelen van Tokyo mag, dat is nog niet zeker. In Vilamoura had Bos bij de beste zeven zeilers moeten zitten om zelf ook gekwalificeerd te zijn. Er wordt nog gezocht naar een ander moment voor Bos om zich te kwalificeren.

"De Nederlandse NOC*NSF-eisen zijn een stuk strenger. Daar heb ik nog niet volledig aan voldaan. Het land Nederland wel", licht Bos toe, die nog altijd een kans heeft om de Spelen te halen. "Vorig jaar heb ik een halve nominatie binnengehaald. Ik zit nu op ongeveer 2/3 van de kwalificatie. Het voelt nu wel dubbel, omdat ik het land heb gekwalificeerd. Maar ik weet dat ik in een sterke positie sta en ik ga ook keihard trainen."