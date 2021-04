Veerhaven in Rotterdam weer open voor plezierjachten

De jachthaven is vandaag weer open na een sluiting van ongeveer een maand. Sinds half maart is er hard gewerkt aan het verdiepen van de haven. Volgens de havenmeester is er bijna twee meter slib verwijderd, zodat ook grotere schepen weer kunnen aanmeren. Ook een aantal meerpalen is vernieuwd.

Het rivierslib hoopt zich op in de Veerhaven, omdat het een getijdenhaven is. In de loop van de tijd is de haven zo steeds ondieper geworden en dat kan een gevaar vormen voor de schepen die de haven aandoen.

De schepen die normaal in de haven liggen zijn nu verdeeld over verschillende havens in Rotterdam, zoals de Leuvehaven en de Museumhaven, maar nu de Veerhaven weer open is zullen ook die schepen snel terugkomen.