De Kuip vult zich met 6500 supporters: 'Wij gaan er vandaag voor zorgen dat Feyenoord volgend seizoen Europees voetbal speelt'

"Gewoon weer in de trein of op de scooter hier naartoe, dat heb ik ontzettend gemist", vertelt een supporter. "Het gevoel voor de wedstrijd is het allermooiste dat er is." Een ander vult aan: "De afgelopen maanden was het saai, saai en nog eens saai. Het was rustig en stil, niets aan. Die rare nep-geluiden op de achtergrond ga ik niet missen."

"De Kuip is m'n tweede huis", vertelt een vrouwelijke supporter. "Of ik er vertrouwen in heb vandaag? Dat maakt me niet eens zoveel uit, het seizoen is toch al verknald. Ik hoop alleen wel dat ze een stapje harder gaan lopen, we hebben niet voor niets allemaal die stok in onze neus gehad."

Bij een andere supporter is er volop vertrouwen in een positief resultaat tegen Vitesse. "De supporters gaan er vandaag voor zorgen dat Feyenoord volgend seizoen Europees voetbal speelt, zeker weten."