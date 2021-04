Kaarten en kansen genoeg, maar Feyenoord-Vitesse levert geen doelpunten op

De toon voor de eerste helft en eigenlijk de hele wedstrijd werd al na een paar minuten gezet. Vitesse-verdediger Tomas Hajek werkte Mark Diemers, die op het middenveld speelde in plaats van Leroy Fer, hard naar de grond en ging in het boekje van scheidsrechter Dennis Higler. Voor rust gingen ook Matus Bero, Maximilian Wittek, Riechedley Bazoer en Sondre Tronstad nog op de bon. Vooral Feyenoord-back Tyrell Malacia was daarbij vaak het slachtoffer van pittige overtredingen.

Mark Diemers wordt naar de grond gewerkt door Tomáš Hájek | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Naast kaarten kreeg Vitesse ook een aantal behoorlijke mogelijkheden in de eerste helft. Zo moest Justin Bijlow na ruim tien minuten al twee keer ingrijpen op pogingen van Wittek en Loïs Openda. Laatstgenoemde kreeg later nog twee enorme mogelijkheden om de Arnhemmers op voorsprong te zetten, maar twee keer lag Bijlow goed in de weg.

De grootste kans van Feyenoord voor rust kwam op naam van Steven Berghuis. Na een klein halfuurtje spelen werkte de aanvoerder van de Rotterdammers de bal van dichtbij naast. Een fraai hoogstandje van Marcos Senesi ging daaraan vooraf.

Nadat de tweede helft, met Fer in de ploeg voor Diemers, nog begon met een grote kans voor wederom Berghuis, ging ook kort na rust de meeste dreiging uit van Vitesse. Zo vergat Armando Broja na een uur spelen de bal van dichtbij binnen te schuiven en schoot Openda vanuit bijzonder kansrijke positie tegen Eric Botteghin aan.

Tien minuten later kreeg Feyenoord weer een grote kans op de openingstreffer. Nadat Berghuis al niet voorbij Remko Pasveer was gekomen, tikte Bryan Linssen een lage voorzet van Jens Toornstra ook tegen de Vitesse-doelman.

Rood voor Berghuis

Een kwartier voor tijd kreeg Feyenoord een enorme tik te verwerken. Niet in de vorm van een tegentreffer, maar door een rode kaart voor Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord verloor de bal aan directe tegenstander Wittek om die vervolgens hard naar de grond te werken. Higler was resoluut, Wittek moest uiteindelijk ook geblesseerd het veld verlaten.

Steven Berghuis druipt af na zijn rode kaart, Maximilian Wittek blijft geblesseerd achter | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

In de slotfase van de wedstrijd speelden de tien man van Feyenoord geen kans meer bij elkaar. Aan de andere kant was Vitesse via een schot van Oussama Tannane nog het dichtst bij een treffer, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk doelpuntloos.

Door het gelijkspel blijft Feyenoord vijfde in de eredivisie. De achterstand op nummer vier Vitesse blijft, met nog vier wedstrijden te gaan, twee punten.

Feyenoord - Vitesse 0-0 (0-0)

Bijzonderheid: 75' ROOD Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers (46' Fer), Kökcü; Berghuis, Linssen (72' Bozeník), Sinisterra (79' Baldé)