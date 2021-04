Zeehavenpolitie Rotterdam neemt twee brommers in beslag bij illegale straatraces

De zeehavenpolitie heeft vandaag bijna 100 boetes uitgeschreven bij twee straatraces in Rotterdam. Aan de Noordzeeweg werd met ongeveer 50 auto's geracet, terwijl aan de Propaanweg bijna 100 motorfietsen en brommers rondreden. Bij de politie-acties is niemand aangehouden; wel werden er twee brommers in beslag genomen.