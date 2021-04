Zeldzame albino zeehond Snow White kan weer terug naar zee

De afgelopen dagen is de zeehond bij A Seal, de zeehondenopvang Stellendam voldoende aangesterkt om weer in zee te gaan. Anderhalve week geleden werd Snow White verzwakt aangetroffen op het Rotterdamse Maasvlaktestrand. "Toen hij binnen kwam was hij vooral moe”, zegt Vincent Serbruyns. Hij is manager Dierenzorg bij A Seal. “Door de recente storm was hij vermoeid geraakt, het was een uitgeput dier. En hij had een ontsteking aan zijn beide ogen.”

Snow White is een buitenbeentje

Met zijn rode ogen en lichte vacht is Snow White een buitenbeentje vergeleken met zijn soortgenoten. "Het is een albino, dat betekent dat hij een tekort aan pigment heeft. Vandaag zijn lichte vacht en rode ogen, je kan zelfs de bloedvaten in zijn ogen zien, door dat tekort aan pigment. Een heel bijzonder dier en zeker zeldzaam.

Snow White is geen onbekende zeehond, hij werd anderhalf jaar geleden al eens opgevangen bij Ecomare op Texel. "Toen was hij heel ziek", zegt Vincent Serbruyn. "Hij had een longontsteking. Onze dierenarts heeft net röntgenfoto's gemaakt van zijn longen. Die zien er goed uit dus hij is perfect hersteld. Hij is nog steeds gezond.”

De tekst gaat verder onder de foto.

De albino zeehond Snow White | Foto: Jacco van Giessen

Zeehonden doen het goed in Nederland

Toen hij op 15 januari 2020 werd uitgezet op het strand van Texel vertrok Snow White een zendertje op zijn rug waarmee hij vijf maanden lang gevolgd kon worden. Een unieke kans, zegt Vincent Serbruyn. “Wij moeten kennis hebben over de zeehonden in Nederland want we zien dat de populatie steeds groter wordt. Ook de bedreigingen worden groter. Als ik het kaartje zie waar Snow White is geweest, dan zie ik dat hij enerzijds heel erg op één plaats is. Maar af en toe maakt hij een grote reis. Fantastisch mooi om zoiets te zien. En nu hij is hier en dat is ook leuk.“

Maar Snow White met de rode ogen blijft niet lang meer in de opvang van A Seal. Binnenkort wordt hij op een strand weer vrijgelaten. Vincent: “Ik vond het superleuk om hem als gast te hebben. Het is de tweede keer dat hij in een opvang is geweest in amper twee jaar. Nu wordt het echt weer tijd dat hij het zelf gaat doen. Ja jongen, het is bijna zover hé?”