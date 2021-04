Advocaat over rode kaart Feyenoord-aanvoerder Berghuis: 'Hij zal toch moeten leren dat dit soort dingen niet kunnen'

Berghuis verloor de bal aan directe tegenstander Maximilian Wittek, waarna de aanvaller de Vitesse-verdediger hard naar de grond werkte. "Dat mag niet", vervolgt Advocaat. "Hij zal toch moeten leren dat dit soort dingen niet kunnen. Maar hij weet zelf ook wel dat dit verkeerd was, dan heeft het weinig zin om verder nog als schoolmeester tegen hem op te treden. Hij was de eerste die zei: sorry, dat mag en kan niet. Maar wij zijn 'm wel kwijt."

Tekst gaat verder onder het interview met Dick Advocaat.

Advocaat zag na het 0-0 gelijkspel tegen Vitesse teleurstelling bij zijn ploeg. "Ze hebben er echt alles aan gedaan om een resultaat te halen. De eerste helft was zeer moeizaam, met veel strijd maar weinig goed voetbal. Zeker vanuit het middenveld. We kwamen goed weg door de goede saves van onze keeper."

"De tweede helft was toch wel een beetje omgekeerd, toen kregen wij wel de kansen. Met nog meer strijd en duelkracht. Er zat ontzetten veel beleving in, maar qua voetbal heb ik het weleens beter gezien. Je speelt tegen een goede ploeg, dat is heel simpel. Ze spelen in een systeem dat ze zichzelf eigen hebben gemaakt, daar hadden wij toch wel moeite mee."

Met de puntendeling blijft de achterstand van Feyenoord op nummer vier Vitesse, met nog vier wedstrijden te spelen, twee punten. Advocaat: "We moeten gewoon alle wedstrijden winnen, maar dat kan niet altijd he."