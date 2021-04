Leroy Fer bankzitter bij Feyenoord: 'Ik heb geen uitleg gehad van de trainer'

"We staan nog twee punten achter en daarbij moet Vitesse alles winnen om die voorsprong van twee punten te behouden. Alles kan nog", zegt Fer. "Maar elke wedstrijd die we nu gaan spelen is moeilijk. Ajax-thuis en ook Heracles-uit zijn lastige wedstrijden. We moeten alles geven om te winnen."

Steven Berghuis moest eerder van het veld af vanwege een tackle van achteren. Fer denkt dat de aanvoerder van Feyenoord zichzelf in de spiegel zal kijken na zijn rode kaart. "Dat zei hij ook tegen ons. Het is jammer, maar we hebben in de laatste minuten goed gestreden met tien man. Helaas hebben we niet meer kunnen winnen. Maar Berghuis zal wel weten dat het een domme actie was."

'Ik had kunnen starten'

De laatste weken moet Fer vooral genoegen nemen met een plek op de bank. Tegen Vitesse kwam de middenvelder ook nog als invaller binnen de lijnen. "Ik heb van de trainer geen uitleg daarover gehad", vertelt hij. "Maar ik had kunnen starten."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-middenvelder Leroy Fer: