Gommers blijft bezorgd over situatie ic's; schoen wringt vooral bij uitval onder personeel

IC-arts van het Erasmus MC Diederik Gommers zegt dat als het aantal ic-bedden moet worden opgeschaald, de uitval en het aantal zieken onder het personeel voor problemen gaat zorgen. Hij hoopt dat de voorspellingen van het kabinet kloppen en de daling van de corona-cijfers volgende week wordt ingezet. 'Want in een code zwart-scenario wil je niet komen', benadrukt hij. "Dat is eigenlijk meer voor oorlogssituaties."

Het kabinet maakte vorige week dinsdag tijdens de persconferentie bekend tot versoepelingen over te gaan. Deze houden onder meer in dat per 28 april de terrassen na ruim een halfjaar onder strikte voorwaarden weer open mogen en de avondklok wordt afgeschaft. Een beslissing die niet bij iedereen leidde tot blijdschap.

Want de situatie in de ziekenhuizen is nog steeds zorgelijk, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal lagen zondag 841 mensen met corona op de ic's, een stijging van 25 patiënten. Het gaat om de grootste toename sinds 7 april.

Daling nog niet ingezet

Dat cijfer daalt nog niet, zegt Gommers. Het voelt voor hem dan ook gek dat de ziekenhuizen nog wachten op de piek, terwijl versoepelingen al zijn aangekondigd. Maar, zegt hij, volgens de voorspellingen het RIVM moet die piek ergens deze week komen en wordt daarna de daling ingezet. "We wachten met smart."

Het kabinet neemt een besluit op basis van voorspellingen. Gommers hoopt dat die ook echt kloppen, maar zegt tegelijkertijd dat in een voorspelling altijd onzekerheid zit. Je houdt rekening met veel verschillende factoren in zo'n prognose, legt hij uit. "Je kijkt naar het vaccinatie-tempo, het gedrag van mensen, het weer. Maar dat betekent wel dat al die factoren moeten kloppen."

Maar wat als de voorspellingen niet kloppen? Dan moet het Erasmus MC alles uit de kast halen om te kijken hoe meer ic-bedden kunnen worden gecreëerd, zegt Gommers. "Wij hebben in het Erasmus MC de mogelijkheid om op te schalen naar 102 ic-bedden. We draaien er nu 80. Maar dat kan alleen als je nog meer verpleegkundigen aan dat bed krijgt."

Personeelstekort

En dat is ook meteen waar de schoen wringt: het personeelstekort. "Want wij hebben veel uitval, zieken en een meivakantie die eraan zit te komen. Dus de komende weken gaat het moeizaam worden."

Daarnaast is het creëren van meer ic-bedden alleen maar mogelijk, als het aantal geplande operaties nog verder wordt afgeschaald. Wat betekent dat alleen de spoedzorg kan worden uitgevoerd. "Dan lopen we langs het randje", zegt Gommers.

Code zwart-scenario

Want net als veel andere ziekenhuizen in Nederland, wil het Erasmus MC alles op alles zetten op een code zwart-scenario te voorkomen. Een situatie waarin de vraag naar ic-bedden groter wordt dan het aanbod. "Dat wil je coûte que coûte met elkaar voorkomen", zegt Gommers.

Als er wel een code zwart-scenario komt, wordt eerst op medische gronden gekeken of er verschillen zijn tussen de patiënten. Als die er niet zijn, wordt op ethische gronden beslist wie een behandeling krijgt. Daar wil je niet terecht komen, benadrukt Gommers. "Daar zijn we ook niet voor opgeleid. Dat is eigenlijk meer voor oorlogssituaties. En in het zicht van de finish, verwacht je dat ook niet. "