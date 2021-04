Personeel bakkerij Ridderkerk overmeestert overvaller na worsteling

De man kwam de winkel rond 06:40 uur binnen. Hij dreigde met een mes. De aanwezige klanten vluchtten naar buiten.

De overvaller nam het aanwezige personeelslid mee naar achteren, mogelijk in de hoop daar meer geld te vinden. In de bakkerij stuitte de man op meer personeelsleden. Bij de worsteling die volgde werd de boef overmeesterd. Eén medewerker raakte lichtgewond.

De overvaller was mogelijk niet alleen. Verderop in de straat stond een man met een scooter, die er vandoor ging.



De politie, die de overvaller in de boeien sloeg, is nog op zoek naar de handlanger.