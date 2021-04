Joop Hiele over dissonant bij Feyenoord: ‘Het heeft geen zin om Berghuis nog aan te spreken op zijn gedrag’

“Er zijn al eerder momenten geweest dat dit naar boven kwam,” doelt Hiele bijvoorbeeld op de bekeruitschakeling in Heerenveen. “Hij zal er al vaker op zijn aangesproken. Maar als het blijft terugkomen, dan ben je als stafleden ook wel een keer klaar. Het heeft geen zin om hem er nog op aan te spreken.”

Hiele heeft wel enig begrip voor de frustraties van Berghuis. “Als van achteruit de opbouw niet lekker loopt, er snel balverlies wordt geleden en je altijd te laat wordt ingespeeld… Dan kan ik mij voorstellen dat je met zijn kwaliteiten gefrustreerd raakt. ‘Moet ik het weer doen? En hoe moet ik het dan doen?’ Hij is de leider qua goals en assists, maar op andere vlakken niet. De frustratie dat het niet loopt komt dan naar boven.”

Moet Feyenoord na dit seizoen afscheid nemen van de topscorer? Sinclair Bischop denkt dat het misschien het beste is. “Hij irriteert zich ook aan de kwaliteiten om hem heen en het voetbal dat Feyenoord speelt. Als er niet veel spelers bijkomen, dan is het misschien beter om afscheid van elkaar te nemen.” Maar Hiele twijfelt of dat vertrek wel gaat lukken. “In Nederland zal geen enkele club hem willen halen, nog los van of hij dat zelf wil. Er moet een club zijn die voor Feyenoord en hemzelf financieel aantrekkelijk is.”

Justin Bijlow krijgt een dikke voldoende

Natuurlijk praten we met Hiele ook over Justin Bijlow, het grote keeperstalent van Feyenoord. Ook tegen Vitesse liet hij weer zien hoe goed hij is. “Ik ben altijd positief over hem geweest. Hij was weer uitstekend, kreeg niet veel te doen. Maar bij de drie momenten dat hij er moest staan, had hij drie verschrikkelijk goede reddingen. Dat is wel een kwaliteit. Maar over zijn kwaliteiten hoeven we het eigenlijk niet meer te hebben.”

“Hij moet nu zo lang mogelijk spelen en zo veel mogelijk wedstrijden maken,” vervolgt Hiele. “Daar gaat het altijd om. Plaatje-Daadje, noem ik dat altijd. De wedstrijd goed zien en daar naar handelen. Hij heeft de kwaliteiten, moet op een zo hoog mogelijk niveau zijn minuten maken en dan komt hij bovendrijven.”

