Joop Hiele te gast in FC Rijnmond

Oud-Feyenoorder Joop Hiele is maandag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig keeper blikt samen met de vaste analisten Sinclair Bischop en Harry van der Laan terug op de wedstrijden van Feyenoord en Sparta. De kasteelclub won met 2-0 van VVV, terwijl Feyenoord in de Kuip bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Vitesse.

Uiteraard is de rode kaart van Steven Berghuis bij Feyenoord een gespreksthema en komen Leroy Fer en Dick Advocaat aan het woord. Joop Hiele zal ook zijn licht laten schijnen over Feyenoord-doelman Justin Bijlow, die tegen Vitesse tot de uitblinkers behoorde bij Feyenoord.

Bij zowel Feyenoord als Sparta was er weer publiek welkom en ook de reactie's van supporters van de twee Rotterdamse clubs zijn te zien in de talkshow. Sparta won zaterdagavond met 2-0 van VVV en is door de resultaten van de concurrenten nog in de race voor de play-offs om Europees voetbal.

Bart Nolles is de presentator. FC Rijnmond begint maandag rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show natuurlijk terug te vinden op deze website en ons YouTube kanaal.