Liveblog corona: Gommers uit zorgen over situatie ic's, hogescholen en universiteiten openen deuren

- Universiteiten en hogescholen openen mondjesmaat de deuren

- Geniet nog even na van het eredivisieweekend mét publiek

- Gommers uit zorgen over situatie op ic's

09:46 Diederik Gommers uit zorgen over situatie op ic's; vooral uitval van personeel heikel punt

IC-arts Diederik Gommers maakt zich zorgen over de capaciteit van ic's in de ziekenhuizen. De arts van het Erasmus MC maakt zich vooral zorgen over de capaciteit van het personeel als het aantal ic-bedden wordt opgeschaald. Met name de uitval en het aantal zieken onder het ziekenhuispersoneel gaat voor problemen zorgen, meent Gommers. Daarnaast heeft Gommers de hoop dat de voorspellingen van het kabinet uitkomen en dat de versoepelingen weinig problemen mee brengen. 'Want in een code zwart-scenario wil je niet komen', benadrukt hij. "Dat is eigenlijk meer voor oorlogssituaties."

Lees hier verder waar IC-arts van het Erasmus MC Diederik Gommers problemen verwacht.

09:14 Hogescholen en universiteiten openen deuren mondjesmaat

Vanaf vandaag mogen de universiteiten en hogescholen hun deuren weer mondjesmaat openen. Studenten kunnen weer iedere week minimaal één dag per week les volgen op de scholen. In de collegezalen geldt nog wel het houden van 1,5-meter afstand, op de gangen mogen maximaal twee mensen samen zijn en bij klachten moeten studenten thuisblijven. Studenten krijgen de mogelijkheid om tweemaal per week een zelftest te doen. De uitslag van de test wordt niet gecontroleerd door de onderwijsinstellingen. Het doen van de zelftesten worden wel aanbevolen door de universiteiten en hogescholen.

09:01 Geniet nog even na; eindelijk weer voetbal met publiek

Afgelopen weekend waren de eredivisiestadions weer gevuld met publiek. Zowel op Het Kasteel bij Sparta-VVV (2-0) als bij Feyenoord-Vitesse was het publiek, in geringe aantallen, weer welkom in het kader van de fieldlabs. Geniet nog even na van de reacties van supporters, die stonden te trappelen om weer de stadions in te mogen.