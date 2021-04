Liveblog teruglezen: aantal besmettingen flink afgenomen en studenten terug naar collegebanken

- Universiteiten en hogescholen openen mondjesmaat de deuren

Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat de Gezondheidsraad om advies vragen over het verlagen van de leeftijdsgrens bij het AstraZeneca-vaccin. Dat wordt nu alleen gegeven bij mensen boven de 60 jaar. Hij doet dat naar aanleiding van de nieuwe analyses van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt hij onder meer de vraag of de inzet van het vaccin kan worden heroverwogen. Ook vraagt hij zich af of de nieuwe informatie aanleiding geeft om de leeftijd waarboven het AstraZeneca-vaccin kan worden gegeven te verlagen.

Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin, dat in verband wordt gebracht met een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes, op tegen de risico's in alle leeftijdsgroepen. De voordelen van het vaccin nemen toe naarmate iemand ouder is en er meer besmettingen zijn, stelt het agentschap. Ook raadt het EMA nog steeds aan een tweede dosis van het vaccin tussen 4 en 12 weken na de eerste prik te geven.

21:20 "Meneer Rutte, alstublieft, geef ons onze vrijheid terug. We hebben hier zo nodig."

Wat Mirjam Addiks betreft gaan deze zomer alle grenzen weer open en alle reisbeperkingen overboord. De manager van Dierentehuis Louterbloemen beschikt na een grote renovatie over een glanzend 5-sterren hotel voor viervoeters. Eén probleem: er zijn veel te weinig gasten. Addiks laat vol trots de 'hotelkamers' zien voor poezen en katten. "Pasteltinten, zachte kleuren. En heel veel speeltjes. En via een luikje kunnen ze zo naar buiten. Even lekker een luchtje scheppen." Poes Miepie is een echte kroelkat en verblijft in het pension. Als ze Mirjam ziet smeekt ze haast om geaaid te worden. En Miepie krijgt uiteraard haar zin.

20:00 Zo vier je Koningsdag 2021: van culinaire wandelingen tot online oranje feestjes

Vrijmarkten, festivals en feesten in de kroeg moeten we dit jaar op Koningsdag weer voorbij laten gaan. Dat wil niet zeggen dat er niks te beleven valt in onze regio. Veel (horeca-)ondernemers en verenigingen hebben een manier gevonden om tóch de verjaardag van onze koning te vieren. Wij hebben de tien beste tips voor je op een rij gezet.

19:30 Klinkende glazen en geroezemoes door de straten dichtbij, maar sommige horecaondernemers houden de tent toch dicht

De leegte en somberheid in dorpen en steden in de regio maakt plaats voor tafeltjes, stoeltjes, lampjes en meer gezelligheid. Woensdag is het zover: dan mogen de terrassen na maanden wachten weer open. Veel horecaondernemers staan te springen, maar anderen laten hun deuren voorlopig gesloten. Zoals Willem Korevaar, eigenaar van Havana Beachclub in Rockanje en Zoet of Zout in Stellendam.

17:30 Kuipers: wees voorzichtig met volgende versoepelingen

Waar Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg vorige week nog een voorzichtige positieve kentering in de ziekenhuisbezetting zag, waarschuwt hij nu dat het aantal IC-opnames tot in mei hoog zal blijven. Volgens zijn rekenmodellen kan de piek halverwege mei op meer dan 950 IC-patiënten komen, "hoewel dat nog zeer onzeker is".

Kuipers benadrukte dat de slagen om de arm nodig zijn "omdat we met een verandering van maatregelen te maken hebben." Ook de verminderde naleving van de maatregelen en het ontbreken van duidelijke vaccinatiecijfers, maakt het lastig om te zeggen hoe hoog die piek precies zal zijn, aldus Kuipers.

17:10 Weekdoel prikken niet gehaald

Het is de afgelopen week niet gelukt om het weekdoel van het aantal vaccinaties te halen. Dit doel was 729.732, maar uit vandaag gepubliceerde cijfers op het coronadashboard blijkt dat er 100.000 prikken te weinig zijn gezet.

Het gemiddelde van de afgelopen week was bijna 90.000 per dag. Vorige week lag het gemiddelde boven de 100.000. Het totaal aantal gezette prikken tot en met gisteren komt op 5,2 miljoen, dat zijn zowel eerste als tweede prikken.

16:50 RIVM: 731 nieuwe besmettingen, 1 regiogenoot overleden

Het aantal coronabesmettingen is vergeleken met afgelopen dagen flink afgenomen. Het RIVM meldt maandag 731 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Zondag waren dat er 1086 en zaterdag 959. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 1029 mensen per dag positief getest op het coronavirus.

16:20 Winkelen op afspraak blijft voorlopig bij De Bijenkorf

Het hoeft niet meer, maar ook vanaf woensdag laat de Bijenkorf alleen klanten op afspraak toe tot winkels. Wel mogen er meer klanten tegelijk naar binnen en hoeft er minder lang van tevoren gereserveerd te worden. In plaats van vier uur van te voren kunnen reserveringen tot een uur van tevoren gedaan worden.

De winkelketen doet dat naar eigen zeggen "in lijn met het advies" van brancheorganisatie Inretail. Het bedrijf gaat ervan uit dat klanten graag alleen op afspraak blijven winkelen. "Bijna driekwart voelt zich bijzonder en er is een groot gevoel van veiligheid tijdens het winkelen", aldus het bedrijf in een persbericht.

Hoe lang de winkelketen op afspraak blijft werken is niet duidelijk. Het bedrijf zegt de werkwijze de komende tijd te blijven evalueren.



16:10 Kabinet houdt vast aan versoepelingen

De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, zoals het afschaffen van de avondklok en het beperkt openen van de terrassen, gaan overmorgen door. Ingewijden melden dat het kabinet geen reden ziet om de versoepelingen terug te draaien of aan te passen nu de besmettingscijfers nog niet echt dalen en ziekenhuizen aan de grens van hun IC-capaciteit zitten.

Vanmorgen bespraken de meest betrokken ministers digitaal de stand van zaken. Volgens de ingewijden is geconstateerd dat de huidige situatie grotendeels hetzelfde is als vorige week, toen de versoepelingen werden aangekondigd. De cijfers verschillen weliswaar van dag tot dag, maar het algehele beeld is hetzelfde. Daarom zien de ministers geen reden om het beleid dat is ingezet te wijzigen.

15:08 Onderwijs deels terug als vanouds: studenten keren terug naar de collegebanken



Het is de eerste dag dat studenten na maanden online-onderwijs, weer fysiek les mogen volgen. Op de Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit kwamen studenten met blije gezichten aan, al is dit nog bij lange na niet het onderwijs dat zij gewend zijn. “Maar het is wel een vooruitgang”, zegt student Younes Assou (23).

Het kabinet dat vorige week dinsdag een aantal versoepelingen bekendmaakte in het coronabeleid. Dat gold ook voor het onderwijs: hogescholen en universiteiten mogen vanaf maandag 26 april weer beperkt open. Doel is dat elke student zeker een keer per week in de collegebanken kan zitten.



Studenten weer terug naar de collegebanken/Archieffoto | Foto: Stockfoto



14:07 Politie gaf afgelopen week 5176 coronaboetes







14:05 Europese Commissie spant rechtszaak aan tegen AstraZeneca

De Europese Commissie heeft een rechtszaak aangespannen tegen farmaceut AstraZeneca omdat het bedrijf het contract voor de levering van de coronavaccins niet zou zijn nagekomen. Ook had het geen betrouwbaar plan om tijdige leveringen te garanderen, vindt Brussel.

Een woordvoerder maakte het nieuws bekend op een persconferentie, waarbij hij opmerkte dat alle 27 EU-lidstaten achter de stap staan.



14:04 'Groot aantal scholen heeft nog geen sneltests ontvangen'

Nog maar een klein deel van de scholen in Nederland heeft sneltests ontvangen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). De vereniging zette een enquête uit onder 4000 schooldirecteuren die in verschillende delen van Nederland in het onderwijs werken. 800 directeuren reageerden, meldt de NOS,

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had aangekondigd dat de sneltests vanaf vorige week dinsdag geleverd zouden worden. Inmiddels heeft slechts 5 procent van de 800 ondervraagde scholen de tests binnen. De AVS hoopt dat de overige 95 procent van de scholen voor het einde van de meivakantie is voorzien van sneltests.

Petra van Haren, voorzitter van de AVS: "Schooldirecteuren zijn afgelopen maanden erg druk geweest en ze zijn toe aan de meivakantie. Het is echt belangrijk dat de sneltests er snel komen. Het regelmatig groepen naar huis sturen zorgt voor extra druk op schoolleiders. Ze zijn zelfs op niet-werkdagen en in het weekend bezig om vervangers te zoeken om zo te voorkomen dat kinderen naar huis moeten of er geen onderwijs kan worden verzorgd", zegt Van Haren.



Mondkapje op school | Foto: Pixabay



14:00 Zorgen over verkoop niet-goedgekeurde zelftests

Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarschuwen consumenten om alleen goedgekeurde zelftests te kopen. Dat meldt de NOS. De afgelopen maand kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tientallen meldingen binnen over webwinkels die niet-goedgekeurde coronazelftests verkopen. "Wij kunnen de kwaliteit van andere testen niet garanderen", laat het ministerie weten.

Een consument hoeft eigenlijk maar één ding te doen: checken of de zelftest in het overzicht met goedgekeurde zelftests staat. De prijs van het product speelt hierbij geen rol. Wat je voor een test betaalt zegt niets over de kwaliteit. De ene supermarkt vraagt bijvoorbeeld 2,89 euro en de ander 8,99 euro.



11:32 Storing in CoronaCheck-app verholpen

De storingen die de CoronaCheck-app had zijn verholpen. Mensen die hun sneltestuitslag voor fieldlabevenementen wilden omzetten in een scanbare QR-code liepen tegen problemen aan. Enkele mensen moesten een QR-code printen om naar een uitje te kunnen, anderen moesten meer dan een dag wachten op een testuitslag. Ook had het systeem moeite met speciale tekens in namen, zoals een apostrof of een streepje.

11:24 Hogere omzet bij PostNL door lockdown

PostNL heeft tijdens de lockdown een hogere omzet gedraait, meldt de NOS. Met name het online shoppen tijdens de lockdown zorgt voor die stijging. PostNL gaat uit van een eenmalige stijging, maar desondanks is er een stijging te zien in de trend om meer online aan te kopen. Ook de afdeling briefpost kende een drukkere periode. Dat kwam voornamelijk door het briefstemmen voor 70-plussers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

09:46 Diederik Gommers uit zorgen over situatie op ic's; vooral uitval van personeel heikel punt

IC-arts Diederik Gommers maakt zich zorgen over de capaciteit van ic's in de ziekenhuizen. De arts van het Erasmus MC maakt zich vooral zorgen over de capaciteit van het personeel als het aantal ic-bedden wordt opgeschaald. Met name de uitval en het aantal zieken onder het ziekenhuispersoneel gaat voor problemen zorgen, meent Gommers. Daarnaast heeft Gommers de hoop dat de voorspellingen van het kabinet uitkomen en dat de versoepelingen weinig problemen mee brengen. 'Want in een code zwart-scenario wil je niet komen', benadrukt hij. "Dat is eigenlijk meer voor oorlogssituaties."

09:14 Hogescholen en universiteiten openen deuren mondjesmaat

Vanaf vandaag mogen de universiteiten en hogescholen hun deuren weer mondjesmaat openen. Studenten kunnen weer iedere week minimaal één dag per week les volgen op de scholen. In de collegezalen geldt nog wel het houden van 1,5-meter afstand, op de gangen mogen maximaal twee mensen samen zijn en bij klachten moeten studenten thuisblijven. Studenten krijgen de mogelijkheid om tweemaal per week een zelftest te doen. De uitslag van de test wordt niet gecontroleerd door de onderwijsinstellingen. Het doen van de zelftesten worden wel aanbevolen door de universiteiten en hogescholen.

09:01 Geniet nog even na; eindelijk weer voetbal met publiek

Afgelopen weekend waren de eredivisiestadions weer gevuld met publiek. Zowel op Het Kasteel bij Sparta-VVV (2-0) als bij Feyenoord-Vitesse was het publiek, in geringe aantallen, weer welkom in het kader van de fieldlabs. Geniet nog even na van de reacties van supporters, die stonden te trappelen om weer de stadions in te mogen.