Overmeesterde overvaller Ridderkerkse bakkerij: 'Sorry, ik ben pas 16 jaar'

Het is maandagmorgen, even na 06:30 uur. Twee jongemannen op een scooter rijden de Lagendijk op-en-neer, zag de medewerkster van achter de toonbank. "Plotseling stond er één binnen en dreigde met een mes. Ik had net de eerste klant geholpen", vertelt de verkoopster die de overvaller als eerste in de ogen keek.

De vrouw bedenkt zich niet. Ze loopt door de tussendeur naar de bakkerij. De overvaller volgt. "Gelukkig waren de eigenaar, zijn vrouw en de andere bakkers nog aanwezig", vertelt de vrouw.

"Maar", zegt Edwin Vos, eigenaar van Van der Linden, "dan staat iemand wel met een mes tegen je buik. Dat hakt er wel in. Gelukkig had ik oogcontact met één van de andere bakkers. Die pakte één van de kratten en gooide die naar het hoofd van de overvaller. Die liet toen alles vallen. In veertig seconden was het gebeurd."

'Ik heb geen kans gehad'

De overvaller is perplex. "Sorry, ik ben pas 16 jaar. Ik heb geen kans gehad, dit is de enige manier om aan geld te komen", stamelt de jongen. Bakker Vos: "Was hij maar naar de bakkersopleiding gegaan, dan had hij wel een baan kunnen hebben."

De handlanger van de overvaller, die met zijn scooter voor de deur wacht, is inmiddels gevlucht.

Het nieuws over de overval verspreidt zich snel in Ridderkerk. Vaste klanten komen langs om een praatje te maken, sommigen met een bloemetje erbij. "Dat doet ons goed. De mensen zijn heel aardig", zegt Vos.

De bloemen die bakker Vos heeft ontvangen. | Foto: Edwin Vos

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor Koningsdag door. Dinsdag is de winkel weer open. "We zijn druk bezig met oranjegebak en tompoucen. We hopen dat het een leukere dag wordt dan deze maandag."