Podcast Rijnmond: 'Feyenoord heeft het monster Berghuis zelf gecreëerd'

Mede dankzij de rode kaart voor Steven Berghuis kwam Feyenoord niet langs Vitesse (0-0). De tweede keer dit seizoen, na de belangrijke bekerwedstrijd in Heerenveen, dat de aanvoerder zijn team dupeert. Het is natuurlijk een belangrijk gespreksonderwerp in de podcast. "Niemand kan verrast zijn dat dit gebeurd is," zegt Sinclair Bischop. "Het was een tikkende tijdbom en Feyenoord heeft een paar weken geleden gekozen om niet in te grijpen."

"Advocaat zei het dit weekend in een lang interview met NRC al," vult Dennis van Eersel aan. "Er zijn dit seizoen dingen gebeurd die ik vroeger nooit had laten passeren. Maar hij wilde die strijd niet meer aan gaan. Ik denk dat de situatie rondom Berghuis hier een voorbeeld van was. En het is niet nieuw, helaas. In de tijd van Van Bronckhorst ging het al over de uitspattingen van Berghuis en werd het met de mantel der liefde bedekt."

Er wordt gedoeld op een akkefietje met Sven van Beek op de training, op de disciplinaire straf die hij ooit kreeg in de aanloop naar een duel in Utrecht. En natuurlijk op de rode kaart dit seizoen tegen Heerenveen. Ruud van Os haakt er op in: "Feyenoord heeft het monster Berghuis zelf gecreëerd. Hem verkopen voor vier miljoen heeft geen zin, hij is veel waardevoller dan dat, met al zijn goals en assists. En dus moet er een gedragstherapeut met hem aan de slag. Ik denk dat Slot in die begeleiding een betere trainer is dan Van Bronckhorst of Advocaat."

Genoten van het publiek

Ondanks de negatieve uitslag bij Feyenoord hebben de mannen wel genoten van het publiek dat weer in het stadion mocht zijn. Ook zijn er veel complimenten voor Justin Bijlow.

Bij Sparta was het publiek ook als vanouds. Al zal de 2-0 winst op VVV ook hebben geholpen. "Het programma is zwaar voor Sparta, maar als ze nog een paar stunten kunnen ze nog achtste worden. Ik zou het prachtig vinden, een play-off duel tussen Feyenoord en Sparta," zegt Sinclair Bischop.

