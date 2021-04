Kijk hier hoe zeldzame albino zeehond Snow White terug in zee gaat

Snow White werd op 14 april verzwakt door de storm aangetroffen op het Maasvlaktestrand. De zeehond had daarbij ook nog eens ontstoken ogen. Het dier is een opvallende verschijning met zijn bleke huid en rode ogen. Volgens Vincent Serbruyn, manager bij Dierenzorg 'A Seal', is Snow White een uniek dier. "Hier in Stellendam hebben we nog nooit zo'n albino gehad. In Blankenberge in België hebben ze ook ooit zo'n zeehond gehad. Dat is daar tot nu toe de enige. Dus dat geeft aan hoe uniek het is."

Nu 'Snow White' weer terug in de Noordzee is, zal het dier op eigen kracht op jacht moeten naar voedsel om te overleven. Volgens Serbruyn zal dat voor een albino zeehond anders gaan dan voor andere zeehonden. "Er is een aantal zaken die je in ogenschouw moet nemen. Dit dier kan niet zo goed tegen zonlicht, daarom knijpt hij veel met z'n ogen. Maar hij kan onderwater leven, dus dat zou goed moeten komen. Ook z'n huid kan slecht tegen zonlicht. Toch zal jagen wel lukken. Hij detecteert met zijn snorharen de vis. Dus dan heeft Snow White zijn ogen niet echt nodig."

Snow White was al eens eerder aan land gekomen in Nederland. In oktober 2019 werd de albino zeehond in Ecomare in Texel opgevangen. Toen had hij een longworminfectie. In januari 2020 werd hij weer in de natuur uitgezet.