Zangeres Shirma Rouse lanceert eigen 'soul' kookboek: 'Kip moet je echt wassen in azijn, hoor!'

"Als kind stond ik al in de keuken bij mijn moeder of oma om te zien wat ze aan het maken waren. Ik kon als 8-jarige al koken", zegt Shirma Rouse tegen onze verslaggever Maikel Coomans op de vroege maandagochtend. Vandaag start de voorverkoop van haar kookboek en dus ging ons verslaggever langs om te zien of ze ook echt zo goed kan koken als dat ze zegt. Rond 09:30 gaat al de eerste pan op het vuur en Shirma legt al snel uit waarom een kookboek maken echt een drama is...

Een jaar lang is Shirma bezig geweest om het kookboek te maken. Vanwege het wegvallen van optredens had ze alle tijd om haar lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Het kookboek zit vol met Antilliaanse gerechten: "van gevulde soesjes met tonijn tot mijn jerk chicken", zegt Shirma vol enthousiasme. Ondertussen is ze de kip aan het wassen met azijn. Onze verslaggever kijkt verbaasd aan en vraagt om uitleg.

Al dat lekkere eten gaat wel gepaard met veel kilo's denkt onze verslaggever, maar niks is minder waar zegt Rouse. "Kijk weet je, alles moet in balans zijn. Je moet niet elke dag rijst eten nee, maar zie. Ik ben inmiddels al 60 kilo afgevallen en ik ga nog door met afvallen". Shirma’s Soul Kitchen is ook zeker geen dieetboek.‘’Dit is feel good food, dit is happy food. Ik kook graag voor anderen".

Ondertussen ligt de kip in de pan te bakken van het kipsatégerecht dat ze aan maken is. Koken zorgt ook voor ontspanning bij Shirma en die heeft ze veel harder nodig dan dat de meeste mensen denken, want de gevolgen van het coronavirus zijn voor haar ook echt een coronacrisis.

"Ik kan echt niet wachten totdat ik weer kan gaan zingen. Ik ben echt geen klager, maar ik heb een huis, er zijn heel veel mensen van mij afhankelijk. Dit is echt klote, op zijn Rotterdams.... klote!!!", zegt ze gefrustreerd. Ze verwacht ook niet dat evenementensector snel weer volledig open mag en denkt dan ook al na over een tweede boek. In dit boek gaat ze het wel volledig hebben over haar dieet en hoe je bereikt zoveel af te vallen. "Ik deel daarin niet alleen recepten van koolhydraatarme gerechten, ik zal al mijn tips and tricks voor een gezonde mindset onthullen.”

Het kookboek Shirma’s Soul Kitchen is vanaf vandaag in de voorverkoop te verkrijgen. Ze zal dan alle boeken die tot 4 mei worden besteld persoonlijk signeren.