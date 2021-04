Podcast Sparta over dolblije supporters op de tribune: 'Okoye is in het echt groter dan op tv'

Dromen van Europees voetbal. Spartanen doen het momenteel, nu plek 8 nog haalbaar is in de laatste vier speelrondes. En dus beginnen Anton Slotboom, Ruud van Os en Frank Stout zingend aan een nieuwe Podcast Sparta.

Na de 2-0 overwinning van Sparta op VVV en de nederlagen van Heracles Almelo en FC Twente staat Sparta er goed op. Het gat met nummer 8 Heracles is nog maar twee punten, met vier speelrondes te gaan. Het zou een prachtig toetje zijn voor Sparta en de bekroning van een mooi seizoen. "Ik begrijp alleen niet dat er ook in dit seizoen vanuit de eigen aanhang toch nog kritiek op Fraser is. Het gaat geweldig, maar er blijven supporters klagen over de trainer. Een trainer die met Sparta direct promoveerde en ze daarna twee keer makkelijk in de eredivisie hield, " zegt Ruud van Os.

Anton Slotboom heeft flink staan juichen bij de Sparta-goals. Eindelijk mocht hij het stadion weer in en daar genoot hij volle bak van. "Sommige spelers zag ik nu pas voor het eerst. Zoals Maduka Okoye. Hij is in het echt nog groter dan hij op televisie lijkt," vertelt Slotboom.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl