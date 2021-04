Onderwijs deels terug als vanouds: studenten keren terug naar de collegebanken

Naast student, spreekt Younes namens een grote groep studenten als studentenraadslid van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit (EUR). Hij zit in whatsappgroepen van verschillende faculteiten waarin studenten hun meningen over allerlei zaken delen, dus ook over de beslissingen van het kabinet.

Het kabinet dat vorige week dinsdag een aantal versoepelingen bekendmaakte in het coronabeleid. Dat gold ook voor het onderwijs: hogescholen en universiteiten mogen vanaf maandag 26 april weer beperkt open. Doel is dat elke student zeker een keer per week in de collegebanken kan zitten.

Boosheid en blijdschap

Ondanks dat studenten blij zijn dat de universiteit weer open mag, heerste er ook boosheid. Niet zozeer over de versoepeling voor het onderwijs, maar wel over andere beslissingen, vertelt Younes. De fieldlab-experimenten waar soms wel 10.000 mensen naartoe mochten, deed bij verschillende studenten de wenkbrauwen fronsen. “Leuk en aardig zo’n experiment, maar waarom gaan er geen scholen open?”, vroegen de studenten dan.

Younes snapt dit wel: “Studenten willen het allerliefst weer fysiek les, zoals vandaag kan. We missen het contact met elkaar. Even naar de bibliotheek gaan, is toch anders dan studenten om je heen hebben en oog in oog staan met een leraar.”

Coronaproof les

De EUR heeft voldoende maatregelen genomen om de ‘eerste schooldag’ coronaproof te laten verlopen. Maar veel moeite, kostte dat eigenlijk niet. Want, zegt woordvoerder van de EUR Imad el Kaka: “We konden het oude draaiboek weer uit de kast halen”. Daarmee doelt hij op de situatie vóór de laatste lockdown die inging op 17 december.

Hoe zien die maatregelen eruit? “Iedere faculteit organiseert het op zijn manier, maar waar we vooral opletten is de afstand van anderhalve meter tussen studenten. En dat bereik je door niet te veel studenten in een ruimte toe te laten.” Ook neemt de EUR andere maatregelen, zoals maximaal 20 procent van het aantal studenten naar school te laten komen.

Inzicht in roosters studenten

Net als de universiteit, is ook de Hogeschool Rotterdam sinds maandag weer open voor studenten. Ze houden niet zozeer vast aan een 20 procent regeling, maar proberen de studenten één dag per week naar de locatie te laten komen. De afgelopen tijd was manager services Sabeth van Wijnbergen, samen met veel collega’s, druk bezig met voorbereidingen treffen.

Zo houdt ze goed contact met de zogeheten roosteraars, waardoor ze inzicht krijgt in de roosters van de studenten. “We weten dan precies wanneer de studenten naar school komen en kunnen hen dan goed begeleiden. Wordt het te druk, dan zetten we andere ingangen open of roepen ze om dat iedereen afstand moet houden.”

Studenten blij

Het heeft dan wat werk gekost, maar met een positief resultaat tot gevolg: de studenten ogen vrolijk. “Mensen zijn blij om weer op locatie te zijn en vinden het leuk elkaar weer te ontmoeten”, zegt Van Wijnbergen.

Student Yousef, die ook de kritische kant van studenten hoort, zegt: “We zijn blij met deze stap. Het hoort bij ons om veel te vragen, maar ook weer niet te veel te verwachten.”

Studenten mogen eindelijk echt college volgen