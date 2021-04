Berghuis mist door schorsing Feyenoord-duels met ADO en Ajax

Steven Berghuis mist de komende twee wedstrijden van Feyenoord tegen ADO Den Haag (uit) en Ajax (thuis). De aanvaller is voor twee wedstrijden geschorst, plus nog een derde duel voorwaardelijk.

Feyenoord is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB. Hij krijgt de schorsing naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Vitesse afgelopen zondag. Die wedstrijd eindigde met 10 man in 0-0, waardoor Feyenoord het achterhalen van Vitesse in de strijd om een Europees ticket niet meer in eigen hand heeft.

Berghuis is weer inzetbaar tijdens de voorlaatste speelronde in de eredivisie, als Feyenoord op bezoek gaat bij Heracles. Daarna wordt het seizoen afgesloten met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en eventuele play-offs.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl