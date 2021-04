Verdachten in racismezaak FC Den Bosch niet vervolgd: 'Te weinig bewijs voor racistische spreekkoren'

Justitie ziet af van vervolging in de zaak van de racistische spreekkoren gericht op Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira tijdens een wedstrijd in Den Bosch 2 jaar geleden. Er is te weinig bewijs, zo laat de officier van justitie weten.

Het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior werd op 17 november 2019 ontsierd door racistische geluiden aan het adres van Ahmad Mendes Moreira, die als buitenspeler aan de kant stond waar de fanatieke aanhang van FC Den Bosch zat. Vanaf de eerste minuut kreeg de voetballer allerlei termen naar zijn hoofd geslingerd. Het duel werd vervolgens door scheidsrechter Laurens Gerrets enige tijd stilgelegd.



Liplezers ingezet

Justitie had twee verdachten uitgekozen die herkenbaar in beeld waren terwijl ze vanaf de tribune riepen, maar er is niet meer uit te maken wie wat heeft geroepen. Zelfs liplezers konden geen uitsluitsel geven. "Dat heeft verschillende oorzaken", laat het OM weten. "Zo loopt juist tijdens het roepen iemand door het beeld, waardoor een deel weg is gevallen.”



Voor justitie is de zaak nu afgesloten. Alleen een vermoeden hebben is namelijk niet voldoende om iemand te vervolgen, zegt het OM. "Je hebt hard bewijs nodig en daaraan ontbreekt het in deze zaak simpelweg." Het Openbaar Ministerie noemt het treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen. "De impact van deze woorden mag niet onderschat worden."

Ahmad Mendes Moreira is vanmiddag ingelicht. Hij heeft er begrip voor dat er genoeg bewijs moet zijn voor een vervolging.

Trainer bedreigd

Diezelfde dag als het duel waarin Moreira slachtoffer werd van racisme, werd ook de trainer van FC Den Bosch bedreigd. In die zaak is wel hard bewijs gevonden. De schuldigen hebben een boete gekregen van tweehonderd euro en de zaak daarmee afgedaan.