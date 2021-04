Dordts dierenasiel wil deze zomer maar één ding; baasjes die lange reizen maken

Addiks laat vol trots de 'hotelkamers' zien voor poezen en katten. "Pasteltinten, zachte kleuren. En heel veel speeltjes. En via een luikje kunnen ze zo naar buiten. Even lekker een luchtje scheppen." Poes Miepie is een echte kroelkat en verblijft in het pension. Als ze Mirjam ziet smeekt ze haast om geaaid te worden. En Miepie krijgt uiteraard haar zin.



Een van de nieuwe kattenverblijven in Dierentehuis Louterbloemen in Dordrecht | Foto: Rijnmond

Maar vandaag krijgt Miepie gezelschap. Van Pip om precies te zijn. De wit-zwarte poes wordt gebracht door haar baasje Olivia en haar vader Jan-Kees. "Voor een verbouwing gaan we kort weg", vertelt Jan-Kaas. "Dit is een mooie oplossing." Olivia vindt het best spannend, maar heeft alle vertrouwen in een goede afloop. "Pip heeft al wel eens eerder gelogeerd, bij opa en oma. Maar toen waren wij er ook bij."



Pip snuffelt ondertussen vrolijk rond en lijkt niet erg onder de indruk van haar nieuwe omgeving. "Ze vindt het geloof ik wel interessant", oordeelt Olivia tevreden.

Wat Mirjam betreft komen er deze zomer nog veel meer Pipjes en andere dieren naar Louterbloemen. In het nieuwe caviahotel legt ze uit waarom. "Hier verdienen we het geld. Dat kunnen we dan weer uitgeven aan de asielopvang en noodhulp. Denk aan de kat die op zaterdagavond wordt aangereden. Ook al verdienen we momenteel weinig, ook dat willen we blijven doen."



Ook het asieldeel laat de manager met trots zien. De gang ademt serene rust. "Vroeger zaten de honden in hokken en sprongen ze tegen de tralies. Nu kunnen ze vanuit hun eigen ruimte lekker naar buiten." En ook hier lijkt het wel alsof de asieldieren in een echt hotel verblijven. Dat moet geld gekost hebben en dat heeft het ook: een verbouwing van drie miljoen euro.



Asielhond Max (12) verblijft mooi, maar heeft het liefst een echt thuis en een baasje. Wel een baas die stevig in zijn/haar schoenen staat gezocht. | Foto: Rijnmond



"We willen dat nu langzaam terugverdienen en dat gaat te langzaam. Terwijl ons dierentehuis juist zo waardevol is. De dierenambulance opereert hier vandaan, vrijwilligers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien. De coronacrisis duurt nu lang. We komen echt in de knel. Er staan echt te weinig boekingen voor de zomer."



Dierentehuis Louterbloemen na de grote verbouwing | Foto: Rijnmond



Daarom wil Mirjam niets liever dan reisversoepelingen. "Meneer Rutte, alstublieft, geef ons onze vrijheid terug. We hebben hier zo nodig." Ook wijst ze erop dat mensen die geen pension nodig hebben, wel kunnen doneren.



Ondertussen neemt Olivia afscheid van haar lieve Pip die over de binnenplaats scharrelt. Zal ze Pip niet gaan missen? "Nee, ik denk het niet, want we gaan naar een boerderij met veel dieren. Die kan ik ook lekker aaien."