Klinkende glazen en geroezemoes door de straten dichtbij, maar sommige horecaondernemers houden de tent toch dicht

De leegte en somberheid in dorpen en steden in de regio maakt plaats voor tafeltjes, stoeltjes, lampjes en meer gezelligheid. Woensdag is het zover: dan mogen de terrassen na maanden wachten weer open. Veel horecaondernemers staan te springen, maar anderen laten hun deuren voorlopig gesloten. Zoals Willem Korevaar, eigenaar van Havana Beachclub in Rockanje en Zoet of Zout in Stellendam.

Het was een moeilijke beslissing voor Korevaar om dicht te blijven, maar de regels zijn volgens de horecaondernemer 'gewoon te beperkend om goed te kunnen draaien'. Ook is Korevaar bang dat hij gasten niet de gastvrijheid kan bieden zoals hij zou willen. En daarnaast is de ondernemer van mening dat het voor zijn zaken niet rendabel is om de deuren te openen.



Openingstijden, gastenlimiet en weer

De grootste beperking voor Korevaar zijn de openingstijden. De terrassen mogen namelijk alleen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open en dat betekent dat dineren buiten de boot valt. Juist dat is heel belangrijk voor zijn zaken Havana Beach en Zoet of Zout. Ook ziet Korevaar het niet zitten om 'politieagentje te spelen'. Volgens de regels mogen er maximaal vijftig gasten op een terras zitten en, maar twee mensen uit verschillende huishoudens aan een tafeltje. "We hebben een heel groot terras met ongeveer 250 zitplaatsen", beschrijft Korevaar. "Dan willen mensen het terras oplopen als we vol zijn en zullen ze zeggen: 'Ja, maar je hebt toch plek zat?'. Die discussie ziet de horecaondernemer niet zitten.

En dan nog het weer. Ook dat is een belangrijke factor. "We zitten met Zoet of Zout op de Haringvlietdam. Daar is het toch altijd winderig en frisser dan in het binnenland." Als het kouder is, dan willen gasten volgens Korevaar graag naar binnen. "En dan moeten we zeggen; nee, dat mag niet." Ook de inkoop van verse producten in combinatie met de maatregelen maakt het volgens de ondernemer ingewikkeld. "Ze geven voor morgen en overmorgen nu redelijk weer, maar daarna weer minder. Dat is met verse producten erg lastig."

Ook moet Korevaar meer personeel inzetten voor de ontvangst, registratie 'en noem alles maar op'. "Dan denk ik dat we er financieel niet uitkomen. We hebben er zeven maanden lockdown achter de rug wat ons heel veel geld heeft gekost. Dus extra geld verliezen, dat kunnen we ons gewoon niet permitteren."



Grootste angst

Korevaar vindt het lastig dat hij zijn vaste gasten moet teleurstellen. "Je wilt heel graag. We staan te popelen om te beginnen en ook onze vaste gasten willen graag weer langskomen." Toch kan de ondernemer op sociale media op veel begrip van zijn vaste gasten rekenen. "We krijgen meer steun voor onze beslissing dan dat mensen het niet begrijpen."

Om te kunnen openen is het volgens Korevaar belangrijk dat er continuïteit is. "Dat we niet afhankelijk zijn van het weer wanneer we wel of geen gasten krijgen. Dat gaat zeker nog wel even duren." Maar de grootste angst van de ondernemer is een testsamenleving. "Dat past echt niet bij zoals wij denken dat de gastvrijheid moet zijn. Een testmaatschappij gaat gewoon niet werken voor ons."



Toch is de ondernemer de hoop nog niet verloren. "Wij hebben een sterk bedrijf, dus wij gaan het overleven. Maar ik hoef niet uit te leggen dat het heel veel geld gekost heeft." Toeleven naar de persconferenties met mogelijk nieuwe versoepelingen doet Koorevaar in ieder geval niet. "Eerst zien, dan geloven. Je leeft per dag en je kijkt wel wanneer het komt."