Deze drie regiogenoten ontvingen maandag een lintje en zó beleefden ze deze bijzondere dag

De 70-jarige Jos de Groot uit Hoornaar werkte jarenlang als melkboer en werd maandag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook was hij eigenaar van een SRV-winkel in Hoornaar en Noordeloos, bestuurslid van de Buurtvereniging 'Het Oude Dorp' en mede-initiatiefnemer van de jaarmarkt in Hoornaar, waarvan de opbrengst was voor de organisatie van de vijfjaarlijkse Oranjefeesten.

Hij was ook vrijwilliger, actief lid en erelid van de ondernemersvereniging Hoornaar en is nog steeds actief als vrijwilliger bij de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Noordeloos. En hij is ook nog vrijwilliger bij de voetbalvereniging vv SteDoCo.



Jos de Groot uit Hoornaar kreeg het lintje van burgemeester Theo Segers | Foto: Gemeente Molenlanden

Een flinke lijst, maar toch kwam het lintje volgens De Groot 'als een super verrassing'. "Ik wist er helemaal niets van." De kinderen hadden een lunch geregeld ter ere van het 47-jarige huwelijk van hun ouders, want ook dat was vandaag. Maar het bleek een smoes te zijn zodat De Groot niet de deur uit kon gaan. "Om een uur of elf zei ik: 'Laten we een rondje gaan fietsen' en ineens stond de burgemeester voor de deur. Ja, toen kwam de aap wel uit de mouw."



De Groot vond de verrassing 'echt heel super'. "Ik ben zeventig en het is de kroon op mijn werk wat ik altijd gedaan heb. Werken was mijn hobby. Werken heb ik plezier in. Het is mij nooit zwaar gevallen."



Dat de uitreiking niet op het gemeentehuis was, vindt De Groot niet zonde. "Ik vond het super dat de burgemeester voor de deur stond. Mijn vrouw had geregeld dat alle buren, kinderen en kleinkinderen er bij waren. Het was echt superleuk."



Bijzonder belletje tijdens het dweilen

Ook Cora van Mook-Vermeulen uit Hellevoetsluis werd maandag verrast met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Mook zet zich sinds 2002 in voor de Stichting Windmolens N57 NEE met als doel een open landschap voor Voorne te behouden. Ze heeft al vele uren besteed aan het voorbereiden en presenteren van voorstellen. Ook woont zij landelijke overleggen van verschillende groepen bij om samenwerking te creëren.

Toen in juli 2018 in de Gootse Polder staalslakken werden gestort, is Van Mook-Vermeulen in actie gekomen en heeft vanaf toen de belangen van de omwonenden behartigd. Ze had daarvoor contacten met de vele betrokken partijen zoals de milieudienst DCMR en de gemeente. Ook heeft ze er gedurende het gehele proces voor gezorgd dat alle partijen met elkaar bleven praten. Daarin had Van Mook-Vermeulen een verbindende rol.

"Ik was aan het dweilen en toen kreeg ik een anoniem telefoontje. Ik dacht: 'Die ga ik denk ik maar niet opnemen'. In een reflex heb ik het toch gedaan. Ik kreeg de burgemeester aan de telefoon en dacht: 'Wauw, waarom gaat die mij nu bellen?' Ik stond er echt niet bij stil."



Last

De burgemeester vertelde dat Van Mook-Vermeulen een lintje had verdiend voor haar inzet voor de staalslakken en Stichting Windmolens N57 NEE en de constructieve manier waarop ze die zaken behartigt. "Ze moest toch ook wel zeggen dat ze bij de gemeente weleens last van mij hebben", zegt Van Mook-Vermeulen lachend.

Van Mook-Vermeulen ontvangt haar lintje komende vrijdag.



Geen verrassing, wél voorpret

Ook sprak Radio Rijnmond met Artemis Westenberg. Zij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Artemis Westenberg ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet voor de bemande ruimtevaart op Mars. Zij heeft 40 jaar ervaring als lobbyist en spreekbuis van heel verschillende organisaties in Nederland, Europa en Noord-Amerika.

Sinds 2000 heeft zij zich geconcentreerd op ruimtevaart en in het bijzonder op bemande missies naar Mars. Van 2000-2010 als vrijwilliger voor de Mars Society Nederland en Inc. en vanaf 2010 als president en director van de organisatie Explore Mars Incorporated. Daarnaast heeft zij zich van 1992-1997 ingezet als voorzitter van de Rotterdamse Vrouwenraad en vanaf 2012 als bestuurslid voor Vrouwenbelangen Nederland en van 1995-1998 gewerkt als redacteur voor een Nederlandstalig Israëlisch Tijdschrift.



'Heerlijke erkenning'

Westenberg vindt de onderscheiding voelen als 'een heerlijke erkenning voor al dat werk'. "Al die inzet voor de maatschappij, die ik met liefde doe, daar gaat het niet om. Maar dan is het juist extra leuk als dan een keertje iemand zegt: o, dankjewel en kijk wat je hiervoor krijgt. Dat is gewoon leuk."



In tegenstelling voor De Groot en Van Mook-Vermeulen, was de onderscheiding voor Westenberg geen verrassing meer. "Binnen de vrouwenbeweging hebben we al heel lang geleden afgesproken dat we dat niet doen. Je moet de vrouwen toch zeker de gelegenheid geven om te zorgen dat ons haar netjes zit en dat je niet in je kloffie staat waar je nou net de tuin in stond te snoeien", legt Westenberg uit. "Dat is in het verleden werkelijk weleens gebeurd met dames met heel veel inzet. Na tien jaar heb je dan nog steeds die foto's van jouw in je oude kloffie met je haar in de war. Dat is gewoon een beetje vervelend."

Westenberg kreeg het nieuws daarom eind februari of begin maart al te horen. "Dan is het een hele leuke verrassing. Echt hartstikke leuk en dan je je ook voorbereiden op vandaag. Je hebt in feite dus ook heel veel voorpret." Westenberg mocht haar lintje maandag op het gemeentehuis in Capelle aan den IJssel bij burgemeester Oskam komen ophalen.



Verschil maken

En dat was volgens Westenberg een heerlijk gevoel. "Ik leef heel erg mijn leven als: één mens kan het verschil maken en moet dat dan dus ook doen wanneer die gelegenheid er is. Ik ben een echte Rotterdammer, dus geen woorden maar daden. Ik doe dat dus ook. Maar dan is het gewoon heel leuk dat je na al die jaren nu toch een klopje op je schouder krijgt."