Arrestatieteam maakt einde aan gijzeling in een woning in Rotterdam

In een huis aan de Godschalkstraat in Rotterdam-Charlois is maandag aan het begin van de avond een vrouw bevrijd die gegijzeld was door drie mannen. De politie kreeg aan het einde van de middag een melding van de gijzeling.

Het arrestatieteam van de politie heeft drie mannen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de gijzeling. Niemand is gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer nagekeken door de ambulancedienst. Wat haar relatie is tot de drie verdachten en hoe ze in de woning is vastgehouden, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is het slachtoffer er zelf in geslaagd om iemand te waarschuwen waarna de politie is ingeschakeld.

Zowel het slachtoffers als de verdachten worden gehoord om te achterhalen wat er precies is gebeurd in de woning.