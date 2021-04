Weer van vandaag: veel zonneschijn en 17 graden

Vanavond en vannacht is het helder koelt het af naar 2 tot 5 graden. Er staat een matige noordoostenwind.

Morgen is er opnieuw veel zonneschijn, met later meer velden hoge sluierbewolking. Het is 16 tot lokaal 18 graden en er staat een matige oostenwind.

Verwachting

Donderdag vallen er geregeld buien en koelt het door de noordenwind opnieuw flink af. Ook vrijdag en zaterdag is het slechts 12 graden, staat er een frisse noordenwind en valt er een enkele bui.