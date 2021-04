Liveblog Koningsdag 2021: de 'Tour de Tompouce' in onze regio kan beginnen, politie extra alert op drukte

'Tour de Tompouce': Rijnmond gaat langs bij zeven beste tompouce-bakkers van de regio

07:15 Stop nummer 1: Bakkerij Van der Linden in Ridderkerk

Het was gister een dag met veel emoties voor bakker Edwin Vos van bakkerij Van der Linden in Ridderkerk. Maar leuke emoties waren dat niet. Want gistermorgen overviel een 16-jarige jongen zijn bakkerij, waarna hij na een worsteling met het personeel werd overmeesterd. De reactie van de overvaller: "Sorry, ik ben pas 16 jaar".

Dus ging Rijnmond vandaag langs bij de bakker om te peilen hoe het nu met hem gaat. Al in de vroege morgen stonden er een 'file' voor de deur en was er een zee aan bloemen zichtbaar, afkomstig van klanten die de bakker een steuntje in de rug wilde geven. Het was een hele hectische dag gisteren, zegt Edwin. 'We hebben het er best moeilijk mee allemaal, maar de show must go on", zegt hij nadat hij al uren aan het bakken is geweest. "Dit zijn een van de drukste dagen van het jaar."

Bakkerij Van der Linden | Foto: Rijnmond

06:45 Rijnmond gaat langs bij de beste tompouce-bakkers van de regio

Rijnmond-verslaggever Maikel Coomans bezoekt vanmorgen live op Radio Rijnmond de beste tompouce-bakkers van de regio, uitgekozen door onze lezers, kijkers en luisteraars. Op de oproep "Waar haal jij de lekkerste tompoucen?" werd vrijdag massaal gereageerd. Hij gaat tussen 06:00 en 12:00 uur langs bij zeven bakkers in de regio voor het proeven van hun oranje-tompoucen. Van banketbakkerij Smeets in Spijkenisse tot banketbakkerij Molendijk in Vlaardingen en patisserie chocolaterie Holtkamp in Maassluis: de Tour de Tompouce kan beginnen.

06:30 Politie alert op drukte en excessen

Een politiewoordvoerder geeft aan dat de politie zich niet extreme zorgen maakt over handhaving tijdens Koningsdag, maar dat de lijntjes met de mensen op straat wel extra kort zijn. De politie is bijvoorbeeld alert op drukte en excessen en er zijn mensen beschikbaar, indien situaties uit de hand lopen. Daarnaast hebben ze er ook vooral veel zin in.

06:15 Luilakken op Goeree-Overflakkee

Met de brommer in de vroege morgenuren veel lawaai maken: het is een traditie die 'luilakken' heet. Maar deze traditie is zowel dit jaar als ook het jaar ervoor verboden. Toch gebeurde het wel in het dorp Den Bommel op Goeree-Overflakkee en werd Rijnmond-verslaggever Jelle Gunneweg wakker gemaakt door deze knetterende brommers. "Je maakt je uitlaat los en er komt geluid uit. Het is toch wel leuk om te rijden met zo'n hard geluid", zegt een van de jonge bestuurders tegen haar.

06:00 Zo vier je Koningsdag 2021

Vrijmarkten, festivals en feesten in de kroeg moeten we dit jaar op Koningsdag weer voorbij laten gaan. Dat wil niet zeggen dat er niks te beleven valt in onze regio. Veel (horeca-)ondernemers en verenigingen hebben een manier gevonden om tóch de verjaardag van onze koning te vieren. Wij hebben de tien beste tips voor je op een rij gezet.

De Rotterdamse horeca pakt uit tijdens Koningsdag | Foto: Rotterdamse Horeca Koningsdag

05:30 Deze drie regiogenoten ontvingen dag voor Koningsdag een lintje

Bijna drieduizend burgers zijn vandaag koninklijk onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zo ook Jos de Groot uit Hoornaar, Cora van Mook-Vermeulen uit Hellevoetsluis en Artemis Westenberg uit Capelle aan den IJssel. Rijnmond sprak met hen over deze bijzondere dag.