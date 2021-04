Liveblog Koningsdag 2021 teruglezen: rustige avond na meldingen over drukte in de middag

Te druk in Rotterdam, gemeente roept op bepaalde plekken te mijden

22:58 Avond volgens politie rustig verlopen

Na meldingen van drukte op zes plekken in Rotterdam en enkele andere plekken in de regio aan het einde van de middag, is de avond over het algemeen rustig verlopen. De politie heeft drie aanhoudingen verricht in de hele regio voor geen hele grote vergrijpen, laat een woordvoerder weten.

In het Rotterdamse Vroesenpark is veel rommel achtergelaten.

Rommel achtergelaten in het Vroesenpark | Foto: Rijnmond

21:22 Rotzooi achtergelaten in de Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es houdt geen positief gevoel aan Koningsdag.

20:59 Zo klonk Koningsdag 2021 in Rotterdam

Ondanks de lockdown probeerde de regio wat van Koningsdag te maken. Verslaggever Dennis Kranenburg trok de hele middag door Rotterdam en vroeg hoe deze feestdag werd beleefd. Beluister het resultaat in deze reportage.

20:04 Viroloog Koopmans: 'We kunnen ons niet veel permitteren'

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam maakt zich zorgen over de gevolgen van de drukte vandaag in steden, waaronder Rotterdam. Grote bijeenkomsten verhogen de kans op de verspreiding van het coronavirus, zegt ze. Ze zegt erbij dat ze snapt dat mensen ruimte willen voor activiteiten. Maar gezien de druk op de zorg kunnen we ons niet veel permitteren.

Volgens de viroloog maakt het niet zo veel uit dat het buiten was. "Als je op afstand blijft, is er buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan is er een groter risico op besmetting met het coronavirus."

18:51 Reportage: volop creatieve ideeën in Rotterdam om toch Koningsdag te vieren

Net als vorig jaar was er niet veel mogelijk tijdens Koningsdag. In Rotterdam werd toch een hoop creatieve ideeën bedacht. Verslaggever Esther Schalkwijk maakte een reportage in de stad.

18:03 Passant bij Oude Markt: 'Had de terrassen geopend'

Het is erg druk in de Oude Haven. Op sommige plekken staan veel mensen op elkaar. Een passant vindt dat de terrassen geopend hadden moeten zijn.

Ondanks de drukte in ziekenhuizen, is dat ook de mening van een man die op Radio Rijnmond zijn mening verkondigt. "Er zijn hier ontzettend veel mensen," zegt hij vanaf een rustig plekje. "ik ben zelf 64 jaar, maar ik zie dat de meesten hier rond de 30 jaar oud zijn. Die zitten al meer dan een jaar in deze situatie en willen naar buiten. Ook hen moet je iets bieden, bijvoorbeeld door de terrassen te openen. Maar daar wrikt de schoen natuurlijk, want de ziekenhuizen liggen vol."

17:49 Burgemeester Hoeksche Waard doet mee aan 'pittige' puzzeltocht

17:06 Te druk in Beatrixpark in Schiedam en Buiten de Waterpoort in Gorinchem

Het recreatiegebied Buiten de Waterpoort in Gorinchem is aan het einde van de middag afgesloten. Volgens de gemeente is het daar te druk geworden.

In het Beatrixpark in Schiedam is het ook druk. Daar is de parkeerplaats vol. Handhaving heeft de Parkweg tijdelijk afgesloten.

16.43 Ook te druk in Oude Haven en Vroesenpark in Rotterdam

Nadat de gemeente heeft opgeroepen niet meer naar het Kralingse Bos, Witte de With, Noordplein en Kop van Zuid te komen, is het ook te druk geworden in de Oude Haven en het Vroesenpark. Ook voor deze twee plekken geldt de oproep nu.

16.39 Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis houdt hart vast om drukte

Marjolein Tasche heeft veel moeite met de drukte die is ontstaan op sommige plekken. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland vertelt op Radio Rijnmond de druk op haar ziekenhuis nog steeds toeneemt.

“We houden ons hart vast. De laatste 24 uur hebben we meer opnames gehad dan in de laatste weken. Het is heel veel! Als je nu bovenop elkaar staat, is de kans groter om corona op te lopen. Daar maken we ons zorgen over.”

Tasche schetst de situatie in haar ziekenhuis. "Op de klinieken hebben we nog een paar plekken en de ic’s liggen vol. Gelukkig hebben we patiënten kunnen overplaatsen naar andere regio’s in het land. Wij zijn één van de drukste regio’s in het land.”

Van ‘code zwart’ spreekt het ziekenhuis nog niet. "Dan moet je keuzes maken aan wie je wel zorg verleent en aan wie niet. Dat wil je niet, maar dat is nog niet het geval. Al raken ook de noodbedden vol en liggen ook mensen van 45 of 50 jaar doodziek op bed.”

Het afschaffen van de avondklok, het heropenen van terrassen en de andere aangekondigde versoepelingen hadden volgens Tasche ook beter uitgesteld kunnen worden. “Het zou juist strenger moeten. Als we nog drie weken vol gaan vaccineren, is de kans op vrijheid dan alleen maar groter.”

16:25 Volle terrassen op de Witte de Withstraat

15:40 Te druk op meerdere plekken in Rotterdam

Op meerdere plekken in Rotterdam is het momenteel te druk. De gemeente roept op niet naar het Kralingse Bos, Witte de With, Noordplein en Kop van Zuid te komen. Mensen die al op deze locaties zijn, worden volgens de gemeente niet weggestuurd.

14:55 Drukte in Rotterdam en Dordrecht

14:26 Biertjes af te halen

14:25 Pepijn draait verzoeknummers voor het Sophia Kinderziekenhuis

13:45 Lekker volleyballen met een biertje in de hand in Vroesenpark

In het Vroesenpark is het gezellig druk: mensen zitten in de witte cirkels die op het gras zijn gespoten en genieten met een biertje van de zon. Vooralsnog lijkt er nog genoeg plek om coronaproof van de zon te genieten. Ook de gemeente Rotterdam zegt dat er op dit moment nog geen sprake is van overvolle parken en de situatie 'rustig' is.

13:30 Lekker zo'n tompouce, maar hoe eet je 'm zonder te knoeien?

Bakker Vincent van der Weele van bakkerij Van der Vrande in Rotterdam weet wel een trucje om jou vieze vingers te besparen. Kijk hieronder hoe je dat het beste aanpakt.

13:25 Jeugd brengt oranjekoeken rond

13:10 Oud-Hollandse spelletjes in de Rodenrijsestraat

Feest in de Rodenrijsestraat in Rotterdam vandaag. Bij bijna elke bewoner is voor de deur wel iets te beleven, zoals koekhappen, spijkerpoepen, sjoelen of blikgooien. Rita en Hilde beheren een kraampje met lolly’s en pakjes drinken voor de kinderen. Gratis af te halen. “We blijven hier gewoon zitten tot in de avond en dan moet de kraam helemaal leeg zijn”, zeggen de dames. “Ik hoop dat ze allemaal komen.”

De kids kunnen met een kaart een stempel halen bij de verschillende activiteiten in de straat. “Dan krijgen ze na afloop ook nog een cadeautje”, leggen ze uit. “Het is een en al feest hier. We genieten er volop van, zeker met dit mooie weer.”

12:50 Burgemeester en kinderburgemeester van Dordrecht op bezoek in Dordtse Hout en Bleijenhoek

12:30 Politie grijpt in bij traditie van 'luilakken'

Vanochtend vroeg werd Rijnmond-verslaggever Jelle Gunneweg in het dorp Den Bommel op Goeree-Overflakkee al wakker gemaakt door knetterende brommertjes. Vroege brommers die in de vroege morgenuren veel lawaai maken is een traditie die heet 'luilakken'. Maar voor een traditie gelden ook regels, zegt de politie.

En niet iedereen hield zich aan die regels. De politie moest op bepaalde plekken ingrijpen in de regio, zoals in de wijk Poortwijk in Oud-Beijerland en in de Hendrik Hamerstraat in 's Gravendeel hielden verschillende scooterrijders zich niet aan de regels. Er zijn verschillende bekeuringen uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol en drugs, het rijden zonder kentekenplaat of zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. In totaal zijn twee mannen aangehouden.

11:40 Tour de Tompouce 6 - Banketbakkerij Stam in Capelle aan den IJssel

Vanaf 06:00 uur is Rijnmond-verslaggever Maikel Coomans al onderweg om bij 'de' zeven favoriete tompouce-bakkers de lekkerste tompouces te proeven. Dit keer reed hij naar banketbakkerij Stam in Capelle aan den IJssel. Ook hier stond een hele lange rij, net als bij de andere bakkers.

In totaal zijn er 4.000 tompoucen in bestelling, zegt de eigenaresse. "We hebben er al flink wat uurtjes opzitten."

Koningsdag 2021 | Foto: Rijnmond

11:30 Afhaalpunt voor de hele buurt in Maassluis

Bij de bakker Holtkamp in Maassluis waren de tompouces op, maar op andere afhaalpunten in de stad is er nog genoeg. Zo is er een afhaalpunt voor de hele buurt, met maar liefst 324 tompouces. Misschien een goed alternatief voor degenen die een overheerlijke tompouce aan hun neus voorbij zagen gaan?

11:15 Het Wilhelmus op een mobiel carillon in Zuidland

In het dorp Zuidland in de Nissewaard was geen carillon aanwezig, dus besloten ze het Wilhelmus te laten horen vanaf een mobiel carillon. En daar weten de organist Arjan Breukhoven en beiaardier Boudewaan Zwart wel raad mee. Volgens Rijnmond-verslaggever Jelle Gunneweg laten ze een goed samenspel horen.

11:10 Kinderen spelen oer-Hollandse spelletjes in Liskwartier

In het Liskwartier in Rotterdam kleurt het oranje. Rijnmond-verslaggever Esther Schalkwijk neemt een kijkje in de wijk, waar de sfeer er deze ochtend goed inzit. Veel kinderen spelen oer-Hollandse spelletjes en de huizen zijn vrolijk versierd.

11:05 Burgemeester Wouter Kolff bezoekt kinder- en buurtactiviteiten

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is samen met kinderburgemeester Lucas van Dijk op pad om een aantal kleinschalige kinder- en buurtactiviteiten te bezoeken. Zo te zien, zijn ze er klaar voor!

10:45 Zanger Wally trakteert bewoners op 'concertje' in Alblasserdam

De burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans wordt verrast door een gezellig intermezzo. De zanger Wally laat zijn zangkunsten horen aan de bewoners van De Alblashof.

09:55 Tour de Tompouce 5 - Patisserie Chocolaterie Holtkamp in Maassluis

Van Vlaardingen naar Maassluis, waar mensen konden aansluiten in de enorme wachtrij voor Patisserie en Chocolaterie Holtkamp in Maassluis. Mensen kwamen van mijlenver en stonden al sinds 06:15 uur in de rij om een tompouce te bemachtigen. Sommige waren bijna aan de beurt, totdat eigenaar Holtkamp - die al sinds zijn 14e in de winkel staat - naar buiten kwam...

Hij moest heel veel mensen gaan teleurstellen, want de tompoucen zijn op. Hij heeft niet meer. "Je kan geen ijzer met handen breken. We staan met z'n twintigen tompoucen te maken, maar kunnen het gewoon niet bijhouden. Dus moesten we ze teleurstellen. Mensen staan uren te wachten, ik vind het verschrikkelijk", zegt Holtkamp, die dit jaar ook met pensioen gaat. "Ik vind het vooral erg dat zoveel mensen voor Jan met de korte achternaam hiernaartoe komen."

Over de drukte, zegt hij: "Het is echt niet normaal gewoon, elk jaar wordt het meer en meer."

Gedurende de ochtend zijn medewerkers van de populaire bakker nog bij de boer geweest op vijf minuten daarvandaan. En dat alles voor één ding: het halen van verse producten. "Dat geeft toch dat beetje extra hé", zegt Holtkamp.

09:30 Tour de Tompouce 4 - Banketbakkerij Molendijk in Vlaardingen

Nummer vier van de 'Tour de Tompouce' is alweer aan de beurt. Dit keer is Rijnmond van Spijkenisse naar Vlaardingen gegaan om een tompouce te proeven van de banketbakkerij Molendijk. Bij aankomst wordt al duidelijk dat de coronamaatregelen goed in acht zijn genomen. "Vorig jaar was het heel druk en stond heel het plein vol, dus we wilden dat goed organiseren dit jaar." De bakker heeft drie verschillende afhaalpunten en 2000 tompoucen op bestellingen die worden afgehaald binnen tijdvakken.

Ze vinden het een eer dat ze zijn genomineerd. Maar zeggen ze: "De tompoucen zijn hier ook echt heel lekker."

Bakker Molendijk in Vlaardingen | Foto: Rijnmond

09:30 Lange rij voor tompoucen van Patisserie Chocolaterie Holtkamp

In Maassluis dachten veel mensen vanochtend hetzelfde: wij gaan een tompouce halen bij de bakkers. Met als gevolg dat je op anderhalve meter in een meterslange rij moet wachten totdat je een tompouce in handen hebt. Maar hé, dat is het dan ook waard!

09:20 Koninklijk gezin vertrekt naar High Tech Campus Eindhoven

Het Koninklijk huis viert Koningsdag dit jaar in Eindhoven. Ze vertrekken vanaf het Paleis Huis ten Bosch naar de High Tech Campus Eindhoven, waar ze deelnemen aan een speciale online en tv-uitzending.

08:30 Politie Rotterdam: Fijne Koningsdag! #anddonutgiveup

08:15: Tour de Tompouce 3 - Oranje-tompouce-drive-through van meesterbakker Voskamp in Spijkenisse

Met al twee tompoucen in de buik, vervolgt Rijnmond-verslaggever Maikel Coomans zijn 'Tour de Tompouce', waarbij hij in totaal langs 'de' zeven favoriete tompouce-bakkers van de regio gaat (uitgekozen door onze luisteraars en lezers). Dit keer is hij bij de oranje-tompouce-drive-thru van meesterbakker Voskamp in Spijkenisse. "Het zijn allemaal bestellingen geweest dus die mensen komen het hier ophalen", zegt de eigenaresse. Ze hebben al duizenden tompoucen gemaakt, tienduizend misschien wel. "Maar ik wil beschaaft blijven."

Ook kunnen mensen langskomen bij de drive-thru, al is die wel voornamelijk gemaakt voor bestellingen. En op is op, benadrukt de eigenaresse.

07:45 Tour de Tompouce 2 - banketbakkerij Smeets in Spijkenisse

De 'Tour de Tompouce' gaat door, dit keer stopt Rijnmond bij banketbakkerij Smeets in Spijkenisse. De medewerkers staan, netjes met spatschermen op, te wachten. "Het is een ontzettend gekkenhuis. Vorig jaar met Koningsdag was het begin van het gekkenhuis. De mensen kunnen nergens heen, ze kunnen niet op de terrassen en niet feesten, dus gaan ze thuis maar feestvieren met Oranjegebak."

De bakker maakt voor vandaag 3000 tompouces en ze vliegen over de toonbank!

Stop nummer twee van de 'Tour de Tompouce': Banketbakkerij Smeets in Spijkenisse | Foto: Rijnmond

07:15 Tour de Tompouce 1 - bakkerij Van der Linden in Ridderkerk

Het was gister een dag met veel emoties voor bakker Edwin Vos van bakkerij Van der Linden in Ridderkerk. Maar leuke emoties waren dat niet. Want gistermorgen overviel een 16-jarige jongen zijn bakkerij, waarna hij na een worsteling met het personeel werd overmeesterd. De reactie van de overvaller: "Sorry, ik ben pas 16 jaar".

Dus ging Rijnmond vandaag langs bij de bakker om te peilen hoe het nu met hem gaat. Al in de vroege morgen stonden er een 'file' voor de deur en was er een zee aan bloemen zichtbaar, afkomstig van klanten die de bakker een steuntje in de rug wilde geven. Het was een hele hectische dag gisteren, zegt Edwin. 'We hebben het er best moeilijk mee allemaal, maar de show must go on", zegt hij nadat hij al uren aan het bakken is geweest. "Dit zijn een van de drukste dagen van het jaar."

Bakkerij Van der Linden Koningsdag 2021 | Foto: Rijnmond

06:45 Rijnmond gaat langs bij de favoriete tompouce-bakkers van de regio

Rijnmond-verslaggever Maikel Coomans bezoekt vanmorgen live op Radio Rijnmond de favoriete tompouce-bakkers van de regio, uitgekozen door onze lezers, kijkers en luisteraars. Op de oproep "Waar haal jij de lekkerste tompoucen?" werd vrijdag massaal gereageerd. Hij gaat tussen 06:00 en 12:00 uur langs bij zeven bakkers in de regio voor het proeven van hun oranje-tompoucen. Van banketbakkerij Smeets in Spijkenisse tot banketbakkerij Molendijk in Vlaardingen en patisserie chocolaterie Holtkamp in Maassluis: de Tour de Tompouce kan beginnen.

06:30 Politie alert op drukte en excessen

Een politiewoordvoerder geeft aan dat de politie zich niet extreme zorgen maakt over handhaving tijdens Koningsdag, maar dat de lijntjes met de mensen op straat wel extra kort zijn. De politie is bijvoorbeeld alert op drukte en excessen en er zijn mensen beschikbaar, indien situaties uit de hand lopen. Daarnaast hebben ze er ook vooral veel zin in.

06:15 Luilakken op Goeree-Overflakkee

Met de brommer in de vroege morgenuren veel lawaai maken: het is een traditie die 'luilakken' heet. Maar deze traditie is zowel dit jaar als ook het jaar ervoor verboden. Toch gebeurde het wel in het dorp Den Bommel op Goeree-Overflakkee en werd Rijnmond-verslaggever Jelle Gunneweg wakker gemaakt door deze knetterende brommers. "Je maakt je uitlaat los en er komt geluid uit. Het is toch wel leuk om te rijden met zo'n hard geluid", zegt een van de jonge bestuurders tegen haar.

06:00 Zo vier je Koningsdag 2021

Vrijmarkten, festivals en feesten in de kroeg moeten we dit jaar op Koningsdag weer voorbij laten gaan. Dat wil niet zeggen dat er niks te beleven valt in onze regio. Veel (horeca-)ondernemers en verenigingen hebben een manier gevonden om tóch de verjaardag van onze koning te vieren. Wij hebben de tien beste tips voor je op een rij gezet.

De Rotterdamse horeca pakt uit tijdens Koningsdag | Foto: Rotterdamse Horeca Koningsdag

05:30 Deze drie regiogenoten ontvingen dag voor Koningsdag een lintje

Bijna drieduizend burgers zijn vandaag koninklijk onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zo ook Jos de Groot uit Hoornaar, Cora van Mook-Vermeulen uit Hellevoetsluis en Artemis Westenberg uit Capelle aan den IJssel. Rijnmond sprak met hen over deze bijzondere dag.