Hier haal je volgens onze lezers de lekkerste tompoucen in de regio

Banketbakkerij Smeets in Spijkenisse

"De lekkerste tompouce met ouderwets gekookte gele room", zei onder meer Therese Tiggelman over banketbakkerij Smeets in Spijkenisse. Verslaggever Maikel viel met zijn neus in de boter en werd al direct verwend met lekkernijen.

Naast een tompouce proeven, hoorde hij ook aan hoe de bakker zich had voorbereid op deze drukke dag. Een gekkenhuis volgens mede-eigenaar Stefani Smeets. Ze runt de bakkerij samen met haar man Roel. "Mensen kunnen niet naar de terrassen en niet feesten, dus gaan maar thuis feestvieren met oranjegebak. Gisteren hebben we ook al gemerkt dat het erg druk was, maar vandaag zal het niet anders zijn gezien de bestellingen."

Ze hebben in totaal ongeveer drieduizend tompoucen gemaakt. En met het vele personeel dat helpt in de bakkerij, kwam dat wel goed.

Stop nummer twee van de 'Tour de Tompouce': Banketbakkerij Smeets in Spijkenisse | Foto: Rijnmond

Meesterbakker Voskamp in Spijkenisse

Ze staan al bekend als een van de besten op het gebied van de oliebollen, maar ook met de koningstraditie weten ze wel raad. Bianca Buvens, Monika Vos, Tuur en Lenie Brouwer en vele anderen tipten Voskamp in Spijkenisse als bakker met de beste tompouce. "Niet één zo lekker als die van Voskamp". Dit jaar pakken ze vanwege de coronamaatregelen extra uit met een drive-through, waar liefhebbers hun vooraf bestelde gebakjes kunnen afhalen.

Eigenaresse Sanne Troost zegt dat ze in totaal al 'duizenden tompoucen' hebben gemaakt. "Exacte cijfers weet ik niet, maar het zijn er echt ontzettend veel." In principe is de drive-through op bestelling, maar mensen kunnen ook langskomen voor de losse verkoop. Maar daarvoor geldt wel: "Op is op". En, vertelt Troost, tijdens zulke dagen als Koningsdag, is het aanpoten. "Het is echt een nachtje buffelen voor iedereen."

En wat is de grootste bestelling van meesterbakker Voskamp? Mensen die tweehonderd tompoucen meenemen voor hun hele straat. "We hebben opgeroepen dat mensen bundelen met de buurt om drukte in de winkels te beperken. Dus nemen ze tompoucen mee voor de hele straat. Dan heb je het opeens over honderden tompoucen die mensen komen ophalen. Die stoppen we dan in doosjes en dan is de hele straat blij."

Stop nummer drie van 'Tour de Tompouce' - Oranje-tompouce-drive-thru van meesterbakker Voskamp in Spijkenisse | Foto: Rijnmond

Bakkerij van der Linden in Ridderkerk

"Het is één van de drukste dagen van het jaar. Kerst, Sinterklaas, Koningsdag en Pasen: dat zijn toch wel de toppers. De krenten in de pap. Dus ja, dat moet gewoon doorgaan", zegt bakker Edwin Vos van Bakkerij Van der Linden in Ridderkerk. "En we moeten nog steeds ook geld verdienen."

De bakkerij heeft een hele emotionele dag achter de rug. Maandag werden zij plots opgeschrikt door een overvaller die er vandoor wilde gaan met geld uit de kluis. Maar bakker Edwin Vos en het personeel dat op dat moment in de winkel aanwezig was, stak daar een stokje voor. Ze overmeesterde de 16-jarige overvaller. Het heeft diepe indruk gemaakt op bakker Vos, maar the show must go on, benadrukt hij.

Echt rust neemt hij niet vandaag. "Ik ben zelfstandig ondernemer, dus dat kan niet. Maar vanmiddag zijn we vrij en gaan we even saampjes met m'n dochter erbij alles laten bezinken. Steken we de barbecue aan, glaasje wijn erbij, en rustig bijkomen."

Bakkerij Van der Linden Koningsdag 2021 | Foto: Rijnmond

Banketbakkerij Molendijk in Vlaardingen

"Al jaren en jaren is het banketbakkerij Molendijk met de lekkerste tompoucen", zegt Tineke van der Gaag. "Echt een feestje." De medewerkers van de banketbakkerij zijn er dit jaar in ieder geval weer klaar voor. Zo zijn er die verschillende afhaalpunten om alles coronaproof te laten verlopen en halen mensen in specifieke tijdvakken de gebakjes op.

In totaal heeft de bakker meer dan vierduizend tompoucen gemaakt en dat is meer dan vorig jaar, toen de tompoucen al om 11:00 uur waren uitverkocht. "We hebben geleerd van vorig jaar en willen dat iedereen dit jaar tompoucen krijgt."

Manon Molendijk zegt: "Ik vind het een eer dat ik genomineerd ben en ik vind het ook heel leuk dat jullie er zijn. Maar de tompoucen zijn ook gewoon heel lekker", lacht ze.

Bakker Molendijk in Vlaardingen | Foto: Rijnmond

Patisserie en chocolaterie Holtkamp in Maassluis

"De ab-so-luut allerbeste tompouce van Nederland", zeggen zowel Joost Temme, Pim Bottema en Ingrid Bolt. "Elke dag zelf melk halen bij de boer en daarmee de lekkerste banketbakkersroom en slagroom maken... knapperig bladerdeeg en dat zalige laagje glazuur. Echt, je wil nooit meer een andere", zegt Annemieke Broekman-Boshoven.

Al vanaf 06:00 uur stonden mensen in de rij om de in hun ogen beste tompouce van Nederland te halen. Maar rond 09:30 uur waren de gebakjes al op. Eigenaar Holtkamp, die al sinds zijn 14de in de winkel werkt, moest én wilde het nieuws zelf vertellen. "Ik vind het verschrikkelijk, maar we konden het niet bijhouden. Je kan geen ijzers met handen breken. We staan met z'n twintigen tompoucen te maken, maar kunnen het gewoon niet bijhouden."

Het ergste vindt Holtkamp dat mensen voor Jan met de korte achternaam naar de bakkerij toekomen en met lege handen naar huis gaan. Maar deze drukte had ook hij niet verwacht. "Het is echt niet normaal gewoon, elk jaar wordt het meer en meer."

De koek is op | Foto: Rijnmond

Banketbakkerij Stam in Capelle aan den IJssel

De familie van Anneke Korevaar weet het wel: "Mijn gezin van jong tot oud is het erover eens dat de tompoucen van Bakker Stam de allerbeste zijn. Mijn vader van 90 heeft er in zijn lange leven heel veel gegeten en weet het zeker: dit zijn de beste." Ook Paul Weyling, Sonja Tobé en Simone Roord delen die mening.

In totaal zijn er vierduizend tompoucen in bestelling, zegt eigenaresse Willemien van Dalen. Ze is samen met onder andere haar man Mark al sinds vanochtend vroeg druk bezig om alle nodige voorbereidingen te treffen. "We hebben er al flink wat uurtjes opzitten", zegt ze.

In de bakkerij staan kratten vol met oranjetompoucen. Net als bij alle andere bakkers, wordt ook hier geproefd. Alleen over het recept wil de bakker niks kwijt. "Dat is geheim hé", zegt Mark. "Wij maken vooral een hele krokante korst, waardoor die zo'n heerlijk mondgevoel geeft."

Mark en Willemien van Dalen | Foto: Rijnmond

Banketbakkerij Van de Vrande in Rotterdam

Voor tompoucen in verschillende smaken moet je volgens Jolanda 't Hart in Ommoord zijn. "Het is wel altijd megadruk, met een lange rij voor de deur." Ook Lisette Snelders, Nico Blanke en Ellie Rolfes raden ons een bezoek aan banketbakkerij Van de Vrande aan.

En hoe is de situatie bij de bakker zelf? "We zijn om vier uur begonnen vanochtend dus hadden om 03:00 uur het wekkertje staan. We hebben al zo'n 3.700 tompouces gemaakt." Deze bakker wil wel het geheim van de tompouce bekendmaken, maar die is makkelijker dan gedacht. "Verse producten is altijd het geheim met alles wat je maakt. Goede boter, goede slagroom, aandacht en passie."

Bakkerij Van de Vrande | Foto: Rijnmond

Zo eet je een tompouce zonder knoeien

En wil je weten hoe je een tompouce eet zonder er een bende van te maken? Dan geeft Vincent van der Weele van bakkerij Van der Vrande goede tips. Je kan ze lezen in het artikel hieronder.