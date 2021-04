Nieuwe getijdenoevers Eiland van Brienenoord geven meer ruimte aan natuur: 'Over een paar jaar is het allemaal begroeid'

Wie richting het uitkijkpunt aan de noordkant van het Eiland van Brienenoord loopt, kan al een tijdje naar de nieuwe oevers kijken. Oevers die er nu nog kaal bij liggen maar die uiteindelijk ruimte moeten bieden aan verschillende soorten natuur. "Over vijf tot tien jaar zal je zien dat het hier helemaal begroeid is", legt ecoloog Johan de Bijl uit.

Herstel van de natuur

Op meerdere plekken op het eiland zijn inmiddels dit soort oevers geplaatst die dus op de lange termijn er juist voor moeten zorgen dat de natuur nog mooier terugkeert dan ooit tevoren. "Vissen kunnen hier paaien, spindotters kunnen groeien evenals verschillende soorten biezen en over een paar jaar zal je gewoon zien dat alles komt te bloeien", legt Johan uit.

Johan vervolgt: "In de negentiende eeuw en ook tot aan 1970 zijn we in Nederland druk bezig geweest met het anders inrichten van de rivieren en dat heeft de natuur rond deze gebieden niet altijd veel goeds gedaan. De waterkwaliteit ging omlaag, bepaalde soorten vissen stierven uit en er was over het algemeen veel minder oeverbegroeiing."

Uniek gebied

Als ecoloog is Johan in zijn nopjes dat hij in dit gebied een bijdrage kan leveren. "Het is namelijk een uniek gebied en één van de drie plekken in Nederland waar je kan spreken van een zoet-zoutovergang, vanwege de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Daarom ben ik ook heel blij dat we hier aan de slag mogen om de natuur op deze plek weer wat meer ruimte te geven."

Maar voor die echte resultaten zijn te zien, moet men dus even geduld hebben. Een voorbeeld van hoe het uiteindelijk kan worden, is al te zien aan de voet van de Van Brienenoordbrug. "Daar is nu een heel mooi wilgenbos te zien met allerlei verschillende soorten wilgen. Die staan grotendeels half in het water en laat goed zien hoe straks de andere getijdengebieden eruit kunnen gaan zien."

