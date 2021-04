Overvallen bakker staat versteld van leeftijd overvaller: 'Als dit je enige optie is op je zestiende, dan is er iets goed mis met je'

Nadat de overvaller maandagochtend rond 06:30 uur binnenstapte en uiteindelijk achter de verkoopster aan de bakkerij in liep, ontstond er volgens Vos een paniekerige situatie. "Hij had niet in de gaten dat we hier met nog meer mensen waren. Hij dacht waarschijnlijk dat alleen het winkelmeisje er was. Dus hij raakte in paniek."

Daarna gaat het snel in de bakkerij. Een medewerker van Vos gooit een ijzeren broodkrat tegen het hoofd van de overvaller, waarna hij overmeesterd wordt. "Als die collega dat krat niet gegooid had, had ik 'm waarschijnlijk gewoon geld gegeven. Of hij was misschien zo in paniek geraakt dat hij me gestoken had."

De schrik na de overval komt pas een dag later. Vos denkt liever niet aan hoe het had kunnen aflopen, maar toch spookt het soms door zijn hoofd. "Op dat moment was ik niet bang, want het gaat zo snel. Maar toen mijn dochter binnenkwam had ik het wel eventjes moeilijk. Toen bedacht ik me dat ik haar zomaar nooit meer had kunnen zien. En dat om iets onbenulligs, eigenlijk om niks."

Waar bakker Vos zich vooral over verbaast, is wat de overvaller allemaal riep nadat hij overmeesterd was. "Hij was zestien jaar en dan al roepen dat dit je enige keuze is in je leven om aan geld te komen. Dan is er wel iets goed mis met je. Een jongen van zestien hoort toch gewoon op school te zitten?"

Volgens de bakker riep de overvaller dat hij nergens werd aangenomen voor een baantje. Vos zet daar zijn vraagtekens bij. "Ja, wat wil je dan? Als je zestien jaar bent heb je volgens mij nog niet heel veel gesolliciteerd. Ik snap dat niet."

De vensterbank van bakkerij Van der Linden staat vol met bloemen van klanten die het personeel een hart onder de riem willen steken. | Foto: Rijnmond

Wie op Koningsdag langs bakkerij Van der Linden gaat ziet een etalage vol bloemen. "Die zijn van klanten. We hebben heel veel bloemen, berichten en telefoontjes gekregen. Dat was echt hart verwarmend. Dat helpt echt heel erg", zegt een zichtbaar dankbare Vos.

En nemen ze in de bakkerij een gebakje om het hele voorval af te sluiten? "Een tompouceje en vanmiddag een lekker glaasje bier of een wijntje. Dan hopen we dat we het allemaal snel kunnen vergeten."